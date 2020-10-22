推動原住民長照　行政院普設433個部落文化健康站

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在原住民長照方面，蘇貞昌說，衛福部與原民會合作普設部落文化健康站，在財源上，從比較不穩定的公益彩券回饋金，自2018年起改由長照基金來挹注。因此反映在投入經費上，已從2016年的不到1億元，增加到今年的10億多元，足足成長10倍；不論是布建站數從121站成長到433站，或是服務人數也從4,000餘人成長到1萬3,000餘人，也足足成長了3倍。
蘇貞昌表示，照服員人數從344人增加至近1,200人，薪資方面則從每個月1萬5,000元提升至3萬3,000元，政府加倍提升薪資待遇，並且積極改善文健站的空間與周邊設施，過去4年已投入16億元，未來4年再投入16億元，讓長輩們在文健站活動時能更加舒適安全。
蘇貞昌指出，這幾年來，政府除積極推動文健站，也致力強化偏鄉醫療，提升就醫可及性、改善緊急醫療處理能力。在去年11月，他核定「優化偏鄉醫療精進計畫」，5年投入近10億元，希望根本性的穩定醫師人力，希望讓公費醫師願意長留久任。今年4月，再核定55歲以上的原住民長者，都可以獲得政府補助裝假牙，不再僅限中低收入的原住民，最高補助3萬元，從方方面面來強化對原住民的健康與長期照護。