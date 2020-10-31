陸星璋老驥伏櫪　「上海陸家嘴」重現江浙老味道

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人生大半輩子泡在油鹽醬醋茶裡，老陸倦勤想退休，去年7月將「陸園」頂給別人，原以為可以閒雲野鶴逍遙去，豈料1年不到，禁不起老客人勸出，今年七月復出與友人開了「上海陸家嘴」餐廳，主打江浙老味道，試營運時，老陸端出一道道拿手菜，無論入口即化的東坡肉，或蔥燒鲫魚，饕客品味後，無不點評「老陸回來了」。
陸星璋說，江浙菜講求慢工出細活，重視做工和味道，每道菜都必須花時間製作，例如蔥燒鯽魚，別看它是餐前小點，要作出道地風味不容易！首先，魚骨要炸到酥脆，再加入鎮江醋、醬油、砂糖等悶燒3小時，待濃郁醬燒蔥香味融入魚肉中，放入冰箱冷藏，品嘗時連肉帶骨下肚，爽口美味。
老陸細數江浙名菜，百頁毛豆、獅子頭、東坡肉、宋嫂魚羹等，尤以河鮮、海鮮為主，但現在嗆蟹、河蝦仁等貨源不易取得，有些菜色已逐漸消失，不過到「上海陸家嘴」還能吃到老味道，以老上海悶鴨、上海老母雞湯為例，全是工夫菜，慢火煨煮花3、5小時是常事。
尤其，八寶肥鴨要挑選4、5斤重鴨子，先去骨醃1、2小時，再將蓮子、栗子、火腿等餡料與糯米炒過填入鴨腹，鴨子炸至金黃後再蒸3小時，八寶糯米飯吸取鴨肉的鮮甜，滋味豐富，老陸說「現在少有店家願意做這道菜了」，因作工繁複費時，想吃得先預約。