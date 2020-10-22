羅智強租公車廣告挺中天 政院：新聞頻譜非終身世襲
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-10-22 12:22:30
中天換照案引發社會熱議，國民黨台北市議員羅智強為了挺中天電視台，下周起租用18輛公車，貼出廣告繞行行政院。對此，行政院發言人丁怡銘說，新聞自由受到憲法的保障，但是新聞頻譜是公共財，並非一旦取得，就可以不受法律限制或終身世襲。NCC獨立行使相關職權，行政院不會干預。
丁怡銘說，外界有所誤解的是，NCC現在審查的，不是要不要關掉一家電視台，而是新聞頻道已經到期，依照新聞專業是否給予換照審查。即便是六年前，羅智強也在馬政府工作的時候，也不是因為新聞自由給予中天換照，而是設下幾個條件，像是定期員工訓練、遵守新聞倫理、保護兒少婦女權益、設置專職編審人員等等。丁怡銘表示，上一個六年，中天新聞台被罰一千多萬，這兩年只被罰九百多萬，相信這樣的努力和提升，如果全民看得到，NCC委員也會看得到。丁怡銘也說，政院重申，新聞自由受到憲法的保障，但是新聞頻譜是公共財，並非一旦取得，就可以不受法律限制或終身世襲。NCC遵守法令，獨立行使相關職權，審查各新聞台執照到期之後的換照許可，政院一向不會干預。