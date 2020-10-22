澎龍門閉鎖陣地揭開神秘面紗　導覽採預約制門票100元

澎湖縣湖西鄉「龍門閉鎖陣地」是第一處開放之地下軍事坑道，經過旅遊處細心整建修護之後，將於10月27日交由龍門社區發展協會代管經營，龍門社區也將安排專人導覽解說，參觀遊覽全面採取線上預約制度，導覽費用每人每次新臺幣100元，對於習慣風景區免費的台灣遊客而言是一大考驗。

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▲龍門閉鎖陣地參觀全面採取線上預約制度，導覽費用每人每次新臺幣100元，遊客需配合現場專人導覽。（圖／澎湖縣政府提供）

× ▲龍門閉鎖陣地參觀全面採取線上預約制度，導覽費用每人每次新臺幣100元，遊客需配合現場專人導覽。（圖／澎湖縣政府提供）

澎湖縣政府旅遊處表示，龍門閉鎖陣地自10月27日起至年底前將以試營運模式經營，參觀全面採取線上預約制度，並請預約遊客於指定場次時間前往龍門閉鎖陣地遊客中心報到取票，導覽費用每人每次新臺幣100元，遊客需配合現場專人導覽，不可擅自進入閉鎖陣地，以維護安全。

▲龍門閉鎖陣地位於湖西鄉裡正角西南側山坡內，在過去歷史中具重要戰備地位，坑道主體結構為日據時期所建造，全長705公尺。（圖／澎湖縣政府提供）

× ▲龍門閉鎖陣地位於湖西鄉裡正角西南側山坡內，在過去歷史中具重要戰備地位，坑道主體結構為日據時期所建造，全長705公尺。（圖／澎湖縣政府提供）

龍門閉鎖陣地位於湖西鄉裡正角西南側山坡內，在過去歷史中具重要戰備地位，坑道主體結構為日據時期所建造，全長705公尺、寬約60~80公分、高約兩公尺。民國69年澎防部168師再增建機槍堡、57戰防砲堡、地下指揮所及雷達站等設施，之後國軍部隊精簡縮編移防他處，交由林務局於此營造防風林，於98年間造林工作人員發現此一坑道。

▲旅遊處長陳美齡邀集龍門村長洪瑞達、旅遊業者共同會勘修正之後，終於讓該陣地以完美的樣貌呈現。（圖／澎湖縣政府提供）

× ▲旅遊處長陳美齡邀集龍門村長洪瑞達、旅遊業者共同會勘修正之後，終於讓該陣地以完美的樣貌呈現。（圖／澎湖縣政府提供）

澎湖縣政府為保存及開發龍門閉鎖陣地為軍事文化景點， 104年向澎防部辦理撥用作業，自105年起逐年爭取經費進行整建工程，後經旅遊處長陳美齡邀集龍門村長洪瑞達、旅遊業者共同會勘修正之後，終於讓該陣地以完美的樣貌呈現。