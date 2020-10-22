中市足球場改4.7公頃　何文海批規避環評

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中市府在與中央爭取計畫公文中直接說明刻意避開環評，政府機關推行建設故意避開法規，足球場完工後，營運維護期預計自民國112 年完工及驗收後推動正式營運，將以OT模式，委由民間專業機構營運，營運期滿，營運權歸還政府，營運期的時間未定，足球場歸還之後，市政府有沒有辦法繼續營運？
何文海建議，台中市政府朝向洲際棒球場可以成功營運，有很大的原因是台灣目前已有職業棒球比賽，也有一定數量的觀眾願意觀看比賽，目前台灣足球距離成立職業足球隊仍然有很大的努力空間，市政府必須更積極推廣足球運動，職業足球的建構必須靠政府推廣國中小、高中一直到大學，還需包含願意看足球運動的觀眾，職業足球隊才有可能成形。
市政府運動局表示，台中市足球運動休閒園區107年原核定於北屯基地，面積超過5公頃須做環評，預期將超過前瞻計畫執行期限，為加速大台中足球運動發展，同時考量各區域運動設施均衡性等因素，因此將基地改至南屯區文中小用（益豐路三段與龍富九路口），三鐵共構交通發達，非常適合舉辦國內外足球運動賽事，運動局長李昱叡說，現在於南屯區規畫足球場有4.7公頃，朝亞洲錦標賽規畫。
運動局長李昱叡強調，興建計畫均依法辦理，務必符合相關規範，計畫已於9月25日報送教育部體育署爭取經費補助，規劃足球專用主競賽11人制足球場，包含停車場、遮陽遮雨看台及其他附屬賽務室內空間，以及1萬以上觀眾席位等附屬設施，還有戶外多功能運動草坪可供不同賽制彈性使用，未來落成後可供亞洲足球聯盟賽事等國內外大小型賽事使用。