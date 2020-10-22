斗南市區空屋發現未爆彈 疑為照明彈殘體
記者簡勇鵬、洪佳伶/雲林報導
calendar_today2020-10-22 14:08:14
雲林縣斗南鎮市區空屋發現未爆彈，經拆屋工人發現後報警，幸經軍方未爆彈處理人員緊急移除，初步研判是顆無危安顧慮的未爆照明彈殘體，讓附近居民虛驚一場。
斗南市區順安宮媽祖廟旁的長安路一處破舊空屋，今（22）日上午由業主雇請怪手進行拆屋整地，不料在10時10分許，操作工人發現棄置的大型輪胎內部溝槽有顆疑似炸彈的物體，經報警後由斗南派出所派出多名員警進行警戒，在周圍50公尺內拉起3道封鎖線，並勸導附近民眾遠離不要靠近和圍觀，同時通知軍方派員前往處理。由於未爆彈發現地點位在市區內順安宮媽祖廟旁邊，且約10年前也曾在附近的紅磚步道旁發現類似的未爆彈，吝即引起附近近居民惶恐不安，不過仍吸引頗多過路民眾駐足圍觀，也有民眾擔心危險，其中一名署名謝姓的熱心民眾立即在社群臉書PO文警告，指稱斗南長安路舊屋拆除發現未爆彈，現場由軍方處理中，請民眾勿圍觀影響作業。
軍方接獲通報後，立即由陸軍第五地區支援指揮部未爆彈處理小組前往，初步研判為120公釐未爆彈（照明彈）殘體，引信損毀，無危安顧慮，遂由處理人員用防爆毯覆蓋後移除而化解危險﹔特別呼籲，民眾在撿拾到未爆彈時，請通報軍警單位或由專業人員處理，請勿收藏。