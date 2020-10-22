頂級客最愛類型是她！橫綱凱咪點名2網紅：淫媒不願意找

網紅橫綱凱咪日前爆料網美圈7成在賣淫，貼文曝光後掀起熱議，有一名自稱業者的人，曬出「網美陪睡價目表」，許多網美被點名後紛紛出來澄清，而橫綱凱咪今（22）日再次發文表明流傳的價目表是假的，還透露客戶喜歡的類型。

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橫綱凱咪表示頂級客的報價單非陪睡價目表那種表格，而是更直接的「照片麻豆卡」，且價位也不會在卡上，而是另外報價，所以她認為網路上流傳的陪睡價目表，明顯就是粉絲製作，去嚇自己喜歡的網紅。

此外，橫綱凱咪也表明淫媒絕對不會找上潔哥跟米砂，「一個剛生完沒多久，另一個常上新聞，2個都大砲個性，就算淫媒不怕，客戶也會怕，如果客戶被報出來，這是個會影響企業的危機，不會有人冒險找她們」。





橫綱凱咪透露頂級客會喜歡的類型，「如果用線上網紅舉例，子涵的各方面才會是客戶比較會喜歡的 ，身高、腿和樣貌」，並強調自己和子涵私下認識，拿對方舉例不代表她有。





而IG人數超過456萬粉絲追蹤的謝薇安，透露自己一篇業配文的價碼是30萬起跳，對此，橫綱凱咪則出面吐槽，在疫情期間根本不可能，「如果我有30萬的年度預算要花完，我寧願找白痴公主！要知道業配價不是靠粉絲數決定」。（編輯：侯家瑜）

▲橫綱凱咪臉書全文。（圖／橫綱凱咪臉書）