影／不挺中天了！詹江村：如果做假新聞才能活不如關台
影／不挺中天了！詹江村：如果做假新聞才能活不如關台
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-10-22 14:19:55
近日遭爆料帶女粉絲上汽車旅館硬上，還射後不理的桃園市議員詹江村，昨天到桃園分局對爆料女提告，今(22)日又在臉書專頁貼文表示，「我挺中天結果中時記者弄我！X！如果要做假新聞才能活，不如關台算了！」並強調，「中天是想殺我換取證照嗎？我先告你的記者一條再說！」表態支持中天被關台。
詹江村透過臉書表示，「中天不惜殺我向執政當局輸誠！台灣沒有必要再多一台捧執政黨的電視台！那麼大的事件，總編輯沒有下令，週刊不可能登出！」也表明自己不再支持中天，「記者我是告定了！」詹江村說，「中天是想殺我換取證照嗎？我先告你的記者一條再說！你們的記者跟我求證，我已經告知過程，你們的週刊王還能寫成這個樣子！」詹江村昨晚直播也針對這次緋聞事件提出自己的看法表示，認為這位女粉絲體重比她重，怎麼可能一路被壓著進賓館？詹還說怎麼可能遭到國家機器監視，還敢帶女人上賓館？直播中還特別強調，「應該問問我歷屆女朋友，那一個會說我很快，沒幾下，講這個真的是太污辱人了啦！」
對於臀部上的胎記，詹也於直播中表示，「大家要看屁股是不是？反正我就剩老屁股可以賣了，那這樣我賣票了，一票一萬塊，要看的話要超過一萬個人付費，搖滾區要三萬，一般人要一萬，到時候我再給大家一次看個夠！」