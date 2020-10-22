南屯溪西地區學子路途遙遠就學 議員：市府無視地方需求
南屯溪西地區學子路途遙遠就學 議員：市府無視地方需求
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-10-22 14:50:00
台中市南屯區(溪西)春社里、春安里、文山里、寶山里地區，目前人口總數約2萬人，統計國中生954人、國小生1551人，當地國小有春社國小約220人、文山國小約1400人﹔今(22)日議員何文海表示，國中學生必須要跑到幾公里外的西屯區安和國中，或者橫跨筏子溪到萬和國中，路途遙遠，相當不便。家長十分希望新建一所完全中學、就近讀書。
何文海表示，該地區確實有國中小用地，在嶺東路上有文中52、文小78用地，市府都發局在101、102年間陸續對學校用地進行通盤檢討，其中，文中52、文小78用地尚未徵收，經教育局評估該地學齡人口及就學情形，只需二公頃學校用地，因此留設二公頃的文中小用地供設立國中小學。何文海說，當地居民及學生都相當盼望，能在附近可以設立國中學校，但是歷屆市長任內卻一直無法完成，其中原因出在原學校用地目前為台糖用地，徵收費用太高，導致歷屆市長皆將此計畫延宕。
何文海指出，過去就曾多次建議可以縮小學校用地範圍，或者先向台糖租用之後再購買，降低購買門檻，但是在109年台中市政府業務工作報告中，教育局對此事卻隻字不提，明顯台中市政府根本無心推動在當地設置國中計劃，完全無視地方需求。
何文海認為，溪西地區的居民在當地必須忍受垃圾掩埋場與焚化爐等施設，只小小盼望在當地能設立國中以便學子就近學習，但市長媽媽卻不聞不問，讓當地學子就讀國中之路更加遙遠。
教育局回應，溪西地區文山里、春安里、春社里、寶山里學生分別就讀安和國中及萬和國中，學校均提供委辦交通車服務，預估兩所國中未來3年新生入學人數，並無顯著增加趨勢，加上兩校辦學績效良好，教育資源充足，現階段仍足供此地區學生就讀需求，並無設校急迫性，但教育局未來仍將持續關心當地學齡人口狀況。教育局也說，文中52已納入都市計劃學校用地專案通盤檢討，並送內政部都委會審查，其中保留2公頃用地作為未來設校使用，維護學生就學權益。