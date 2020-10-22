詐騙車手遭「假警察」黑吃黑21萬元　警循線破獲詐團

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詐騙車手遭「假警察」黑吃黑21萬元　警循線破獲詐團

記者鄧力軍/台中報導

calendar_today2020-10-22 15:40:00

詐騙車手遭「警察」黑吃黑21萬餘元　警循線破獲詐團
▲詐騙車手遭「警察」黑吃黑21萬餘元　警循線破獲詐團。(圖/記者鄧力軍攝)
男子陳泓名因詐騙案在中國大陸服刑近8年，返台後再度與朋友組成詐騙集團，去(108)年2月一名車手提領騙得的21萬5千元贓款到台中市東峰公園準備交付給集團，卻遭同集團成員王振唐扮演假警察早一歩攔截「黑吃黑」取走贓款；台中市警方偵破假警察案進而破獲該詐騙集團。
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台中市警三分局調查，去(108)年2月1日凌晨一名張姓詐騙車手從各ATM領得21萬5千元贓款後，騎著機車前往東峰公園準備上繳給集團幹部，但集團中另名成員王振唐得知繳款地點後，竟早一步「內神通外鬼」連絡朋友一起假扮便衣警察前往東峰公園埋伏。
張姓車手抵達公園時即遭二人攔截，王振唐拿出用樸克牌偽製的警察証件（僅黏貼個人大頭照而無其他文字或圖像）虛幌一下，並對張姓車手恫稱「我是便衣警察，把機車置物箱打開」，另名同夥則持手機錄影，並喝令張源昌蹲下，張姓車手信以為真而心生畏懼，乃配合開啟機車置物箱，任由二名「警察」取走21萬千5元贓款及一支手機。
張姓車手事後與集團討論後推定是遭假警察「黑吃黑」，於是隱瞞自己是車手的身份去報案遭搶，結果破綻百出被警方查出就是一宗詐騙集團黑吃黑的戲碼台中市警方依路口監視器及車號循線逮獲假警察王振唐，另名同夥則逃逸。警方再循線查獲該詐騙集團逮捕陳泓名台中地院全案審結，依共同詐欺取財罪判處陳泓名應執行有期徒刑2年2月，扮假警察的王振唐則判處徒刑10月。
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