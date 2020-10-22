詐騙車手遭「假警察」黑吃黑21萬元 警循線破獲詐團
詐騙車手遭「假警察」黑吃黑21萬元 警循線破獲詐團
記者鄧力軍/台中報導
calendar_today2020-10-22 15:40:00
男子陳泓名因詐騙案在中國大陸服刑近8年，返台後再度與朋友組成詐騙集團，去(108)年2月一名車手提領騙得的21萬5千元贓款到台中市東峰公園準備交付給集團，卻遭同集團成員王振唐扮演假警察早一歩攔截「黑吃黑」取走贓款；台中市警方偵破假警察案進而破獲該詐騙集團。
台中市警三分局調查，去(108)年2月1日凌晨一名張姓詐騙車手從各ATM領得21萬5千元贓款後，騎著機車前往東峰公園準備上繳給集團幹部，但集團中另名成員王振唐得知繳款地點後，竟早一步「內神通外鬼」連絡朋友一起假扮便衣警察前往東峰公園埋伏。張姓車手抵達公園時即遭二人攔截，王振唐拿出用樸克牌偽製的警察証件（僅黏貼個人大頭照而無其他文字或圖像）虛幌一下，並對張姓車手恫稱「我是便衣警察，把機車置物箱打開」，另名同夥則持手機錄影，並喝令張源昌蹲下，張姓車手信以為真而心生畏懼，乃配合開啟機車置物箱，任由二名「警察」取走21萬千5元贓款及一支手機。張姓車手事後與集團討論後推定是遭假警察「黑吃黑」，於是隱瞞自己是車手的身份去報案遭搶，結果破綻百出被警方查出就是一宗詐騙集團黑吃黑的戲碼﹔台中市警方依路口監視器及車號循線逮獲假警察王振唐，另名同夥則逃逸。警方再循線查獲該詐騙集團逮捕陳泓名﹔台中地院全案審結，依共同詐欺取財罪判處陳泓名應執行有期徒刑2年2月，扮假警察的王振唐則判處徒刑10月。