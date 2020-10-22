陳時中宣導萊豬標示 吳明機強調不給學童吃
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-22 15:03:12
衛福部長陳時中21日中午到新北大賣場，宣導從110年起，包括大賣場、超市、傳統市場、零售通路，至餐廳、便當店、小吃攤等，不管是生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯或是任何含豬肉及可供食用部位的食品，都要清楚標示產地來自何處。
含有瘦肉精的美國豬肉，明年起將會進口台灣，引發不少民眾擔憂，陳時中和新北副市長吳明機中午同台，一同宣導明年起豬肉製品，不管是包裝或散裝，都要清楚標註產地。陳時中表示，豬肉產品有多樣性，廠商也可以自己來標示，只要看清楚就行，如果業者是用「本店使用豬肉原產地XX」的標示牌，全店豬肉只能來自同一產地，否則必須依照產品分開標示。
面對中央決定萊豬進口，吳明機上台致詞時表示，一直到現在民眾還是有很多疑慮，新北市區目前已經輔導轄區2千家業者進行食品來源標示，預計年底前要輔導5千家，為了降低民眾的疑慮，新北在年底以前將會和團膳業者修改合約，學童只能用國產豬肉。吳明機也呼籲業者，不要使用來源不明的肉品，新北市政府已經做好準備，明年起展開稽查作業，維護民眾的健康。