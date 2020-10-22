評估延長軍事訓練役期？國防部：恐影響常備部隊戰力
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-10-22 15:10:31
中共軍機近期頻繁擾台，引發國人關注後備軍人戰力能否承擔保家衛國責任。國防部長嚴德發今（22）日向立院外交及國防委員會進行國軍「提升後備戰力」專案報告，內容提及延長4個月軍事訓練役，但是國防部認為延長軍事訓練役將使役男「下部隊」，勢必對志願役人力構成影響，恐進一步影響戰力。
由國防部全民防衛動員室提出「提升後備戰力」專案報告中，針對為期四個月的軍事訓練役，報告書中也指出，已強化課程強度與標準，例如，實彈射擊由現行88發增至262發、行軍訓練增至20公里，並將體適能、城鎮戰鬥教練等課目列為重點，報告中也提到4個月軍事訓練役役期評估是否將延長，引發多位立委關切，國防部長嚴德發表示，當義務役進入常備部隊（指志願役部隊），現行人力一定要降低，對戰力有影響。對此，國防部官員補充表示，過去志願役與義務役都在同一個單位，且單位內的志願役、義務役軍人都有所比例。當募兵制推動以後，現在的常備部隊都是志願役官兵，未來若延長軍事訓練役訓期，役男勢必得「下部隊」，也就是從新訓中心到部隊，屆時在國軍總員額不變的情況下，勢必裁減、影響志願役人力，才可能去影響到戰力。