挺蕉農！新北市議員陳啟能認購6000公斤香蕉贈學童
挺蕉農！新北市議員陳啟能認購6000公斤香蕉贈學童
記者陳志仁/新北報導
calendar_today2020-10-22 14:59:03
吃香蕉、挺蕉農！新北市議員陳啟能為協助國內蕉農，今(22)日特向新北市果菜運銷股份有限公司認購6000公斤的香蕉，並將香蕉全數贈給三重、蘆洲區19所的國小及附設幼兒園；陳啟能期昐能拋磚引玉，呼籲國人多吃台灣農產品有益身體健康。
陳啟能表示，今年因受新冠肺炎疫情的衝擊，不僅台灣的農產品出口受阻，也讓農作蔬果的產量供過於求；適逢今年的國產香蕉盛產，特與新北市大三重家長會長協進會、三重義消分隊、三重分局義刑分隊，一起向新北市果菜運銷股份有限公司認購6000公斤、136000元的香蕉，希冀能紓解蕉農滯銷的壓力。陳啟能指出，此次認購的所有香蕉，全數轉贈三重、蘆洲區的學校，並於今日在三重果菜運銷股份有限公司將香蕉全數贈送給三重、蘆洲區的學校，由新北市政府教育局主任督學蘇珍蓉代表受贈；也希望藉此讓學童們關心農友的狀況，這不僅是很棒的社會教育方式，也鼓勵民眾們透過購買香蕉或農產品的方式，幫助農民解決產量供過於求的問題。
新北市果菜運銷股份有限公司董事長劉來通、新北市政府教育局主任督學蘇珍蓉說，感謝陳啟能議員、新北市大三重家長會長協進會、三重義消分隊、三重分局義刑分隊認購大量香蕉，並轉贈三重、蘆洲區的國小及附設幼兒園；此外，這不僅能享用國產健康的蔬果外，也讓所有的學童們，有機會上一門社會教育的課程。
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