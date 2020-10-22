嚴德發：總統下令可動員45萬人　江啟臣：動員過才是真的

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嚴德發：總統下令可動員45萬人　江啟臣：動員過才是真的

記者吳承翰/台北報導

calendar_today2020-10-22 14:58:55

嚴德發、江啟臣
▲國防部長嚴德發22日報告指出，若總統一聲動員，會有45萬人能作戰，國民黨立委江啟臣表示，如果沒有在演習中實際動員這麼多人，會發生什麼狀況都不確定。　（圖／翻攝國會直播）
兩岸情勢緊張，國防部也提出後備軍人改革報告，當中提到後備部隊擴充至26萬人。今（22）日國防部長嚴德發表示若總統蔡英文動員，現役18萬人加上後備26萬人，一共有45萬人，可以作戰。
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但國民黨立委江啟臣質詢時，質問嚴德發「這45萬人你有沒有動員過？」嚴德發回答「在漢光演習的時候有做過驗證。」
江啟臣指出，即便是最近一次的漢光演習，也沒召集26萬後備軍人，不能以漢光演習去推定國軍調動45萬人的情況，「假設明天戰爭，政府下員動員後備軍對，你有把握多短時間讓他們就位、該給槍給槍、該給鋼盔給鋼盔，飛過海峽中線只要幾分鐘，先不談陸戰，這才是真的動員，部長我們有沒有實際動員過這45萬人？」嚴德發才回答「是（民國）111年啟動。」

江啟臣指出，這份報告旨在檢討後備軍人制度，但國防部連一次把後備軍人召集起來的經驗都沒有，該如何談改進，「我認為某種程度只是迎合上面命令，趕快交作業。」

而針對國防部更改編制，將後備指揮部改隸國防部，並成立防衛動員署，將全動室併入，江啟臣質疑「你們做的就是畫個組織規畫圖，招牌掛一個『防衛後備動員署』，我問你有沒有動員、怎樣動員，全動室都沒動過，今天全動室敢不敢站出來說『明天打仗，我26萬後備部隊馬上就定位？』」
嚴德發則回答「教育召集現行12萬人，不管漢光演習。」江啟臣追問「漢光演習的時候這12萬後備軍人會就定位？」嚴答「採分區教召。」江啟臣批評「同步、同時，才是真正檢視（戰力），如果沒有經過演習，你都不知道你的部署是對還不對、哪裡出問題，還是說教召合不合用，國防部要想辦法克服啦！」
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