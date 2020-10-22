HBL／6大網路平台看比賽！高中體總：開放場邊非商業直播
HBL／6大網路平台看比賽！高中體總：開放場邊非商業直播
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-10-22 15:09:00｜update2020-10-22 15:28:12
109學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組、女子組資格賽10月24日起開戰，原轉播單位FOX體育頻道合約到期後，將改由EBC東森電視台負責轉播，高中體總今(22)日表示，網路將有6大平台直播，開放非商業直播。
隨著FOX將於2021年1月1日在台灣撤台後，高中體總確定109學年開始和東森合作，HBL從預賽開始轉播89場的規格不變。高中體總秘書長朱彩鳳表示，今年已將電視轉播和網路轉播分開。HBL轉播今年新增6大網路平台分別為YAHOO、KKTV、LINE TODAY、愛爾達、myVideo和Hami Video。朱彩鳳進一步表示，回應學校要求，開放現場球隊非商業直播，從預賽開始，「只要是非商業，全面開放。」朱彩鳳表示2年前就有學校反映希望能自行直播到學校平台，供校內觀看，等到今年電視轉播合約走完回應學校需求，目前規劃場邊開放一區給學校直播，只要遵守非商業行為拍攝即可。