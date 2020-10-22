台中果菜公司總經理遭議員痛批「苛刻員工」 傳口頭請辭
台中果菜公司總經理遭議員痛批「苛刻員工」 傳口頭請辭
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-10-22 15:23:18
昨天遭國民黨台中市議員李中與楊正中在市議會業務質詢，連番痛批台中果菜運銷股份有限公司總經理翁添滿涉自肥，更苛刻員工，多名業者和員工連署陳情，要求總經理下台，搞得天怒人怨，今（22）日傳出已口頭請辭；市府農業局長蔡精強證實，確實接獲翁添滿口頭表達辭意。
李中及楊正中昨在市議會質詢踢爆，台中果菜運銷公司總經理翁添滿坐領高薪且苛刻員工，自己休假報加班費卻不讓員工報加班費，公司營運績效沒有顯著成長，但他的年薪卻增加36%，不公平的對待讓員工怨聲載道，總經理應自己主動下台。台中市果菜公司董事長莊乃慧指出，她去年底接任董事長，對於相關事件尚在了解中，昨日翁添滿有連繫跟她約今早針對議員質詢進行報告，她因上午臨時有事延後碰面時間，翁確實尚未向她提辭職一事，董事會就是一切依法行事。今天傳翁添滿口頭請辭，蔡精強說，確有接獲翁來電表達辭意，但果菜公司總經理異動須由董事會討論決定，市府則啟動調查，如有違規違法，依法處置。