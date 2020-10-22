巷仔內／提後備戰力改革　國防部是否太樂觀？

中共軍機近期頻繁擾台，引發國人關注現行後備軍人戰力能否承擔保家衛國責任？立院外交及國防委員會今（22）日邀請國防部與全民防衛動員室（全動室）就國軍「提升後備戰力」進行專案報告。但是依據現行國防資源與兵役制度推動後備改革，恐怕沒有國防部想的如此樂觀。

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召訓人數將由現行12萬提升至26萬8千餘人，全動室表示，為了提升教召訓能，訓練機構將擴充至8個（5個甲種旅、3個後訓中心），增加一倍的召訓人數，除了增加召訓幹部壓力外，召訓人員待遇提升至1.5倍，相當於士兵日薪1500元，等於要增加人事作業成本。

自從國2018年開始採募兵制之後，為吸引人才從軍，提高志願役官士兵待遇，卻同時讓人員維持費居高不下，提升後備教召待遇，必然讓人員維持費無法降低。僅管蔡英文總統承諾每年增加2%國防預算，但國軍未來將持續對美多項軍購，美國近期通過的M142「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）、增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER）、F-16戰機新式偵照莢艙等，總值約18.113億美元（約新台幣543億元），還有尚未宣佈的智慧水雷、MQ-9無人機、岸置型魚叉飛彈等多項軍購，一但簽約後將邁入付款高峰期，軍購費用加上人員維持費，必然加速排擠作業維持費用，國軍後勤體系因為經費不足，常被笑稱「勤儉建軍」，未來恐雪上加霜。

另外，後備軍人召訓將改為一年一訓、每次14天，企業依法必須讓受召訓員工請公假，薪水必須照領，對人手捉襟見肘的中小型企業而言，必然會造成困擾，國防部官員指出，將研議給員工參加教召企業補助，或是爭取減稅優惠，但是這恐怕要先通過經濟部、行政院人事總處等相關單位這關，優惠措施仍否付諸實施，目前還是未知數。若其他部會不願配合，企業認為員工召訓影響營運，未來造成約聘制員工續聘受影響，這要誰負責？

最後，國防部規劃在M1A2T戰車接裝、M60A3戰車升級後，將下放CM11戰車、M113甲車到後備部隊，充實後備打擊群。然而，CM11勇虎戰車、M113甲車都是服役超過30年的裝備，現役部隊維護就顯得吃力，更遑論要14天的教召兵操作、維護這些老邁裝備。