名家論壇》李兆立／中天別拿「新聞自由」當遮羞布

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第一，在進入討論前一定要釐清的觀念和事實是，NCC 正在進行的審查，並非中天因為報導內容被政府認定是紅媒，所以要立刻「撤照」，而是中天的執照到期，是否要給予「換照」。
為什麼要定期換照，而不是永久執照？因為新聞台所佔用的電視頻譜資源是有限的，所以給予六年執照，讓 NCC 定期審視新聞台是否適合繼續佔用這項資源，來決定是否續發執照。
如果發了執照，有效期限到了就只能自動換照，否則就是傷害新聞自由，那等於架空了各國都有的媒體監理及審查機制，更是把 NCC 當成了橡皮圖章。
另一個衍生的問題是，如果都是自動換照，等於是把有限的頻譜資源壟斷給現有媒體，反而阻礙了其他媒體的加入，過去壹電視在蘋果集團無法上架，直到轉手給年代才順利上架即是一例。換句話說，執照如果不能收回重新分配，究竟是在保障新聞自由，還是在阻礙新聞發展？
第二，依照中天過去六年的表現，NCC 應該給予換照嗎？答案恐怕是否定的。
許多人誤以為中天是因為「紅媒」而遭受非議，但其實公民社會長期質疑的不僅於此，還有包括「媒體壟斷」及「新聞倫理」等問題。
因此，由於各種違規案件過多及公民社會的上述疑慮，中天在 2014 年申請換照時，審查委員會認為「不予換照」的是多數，但 NCC 卻堅持讓中天換照，所以最後才以「加註四項附款，要求中天改善」的形式通過換照。
換句話說，中天六年來是否改善，一個客觀的標準就是「有沒有落實四項附款」，結果我們看到的是，包括「改善倫理委員會」、「設置獨立審查人」等迄今都未落實。
一家六年前就被審查委員認為「不適合繼續佔用新聞頻譜」的媒體，好不容易勉強通過，卻又不好好落實被指出應該改善的部分，當時被指出的問題，六年來更是繼續發生，今天 NCC 如果決定不給換照，真的是剛好而已。
事實上，NCC 真正該面對的質疑是，為什麼六年來對於這些附款的落實進度不聞不問，放任中天繼續以違反新聞倫理的方式又運作了六年？如今六年過去了，對於「中天未落實改善要求」這項客觀事實，總要在換照審查時嚴肅面對了吧？
第三，除了新聞倫理，中天確實要清楚交代「紅媒」的疑慮，而這項疑慮來自另一項客觀事實，就是旺中傳媒集團的母公司「旺旺集團」長年向中國政府領取鉅額補助。
依據「旺旺中國」的財報顯示，2007 至 2018 年總共領取中國政府補助約新台幣 152.6 億元。同一時間，中天的新聞報導確實展現出強烈的傾中立場，甚至也曾因接受中國政府的新聞置入而遭 NCC 開罰。旺中傳媒旗下的中天新聞台，是否受到中國政府資金的影響，也是 NCC 必須嚴格審視的部分。
當然，我們並不是在指控所有在中國得到政府補助的台灣企業，畢竟台商也會在其他國家得到獎勵補助。旺中之所以需要進一步接受檢視並公開釋疑，是基於以下兩點考量：
1.中國已被歐美許多國家認定有滲透的企圖和行為，而因此主權受到中國最嚴重威脅的國家，就是台灣；
2.其他多數受中國政府補助的企業，並未經營媒體，而媒體就是中國鎖定的重要滲透管道之一。
媒體是否基於特定政治立場，甚至基於他國政府掌握，而進行違反新聞準則的報導，在其他民主國家，同樣是新聞監理機關的重要工作。而警告、重罰、不予換照乃至撤照，都是合理的政策工具。
例如，英國通訊管理局（ Ofcom ）近期就曾判定，中國環球電視網（ CGTN ）對有關香港抗議活動的各種新聞，沒有進行適當公正的報導，是 「 嚴重不遵守英國相關法律 」及「 未能保持適當的公平性 」，可能面臨鉅額罰款，若累犯甚至會被撤照。
最後我們必須講清楚的是，對新聞自由的真正打壓是，讓媒體負責人和記者被消失，用網路管制來「屏蔽」掉特定媒體的報導，甚至封殺媒體在其他數位平台上架的權利。
上述在中國天天上演，今年開始也在香港上演的糟糕劇碼，跟中天此刻可能面對的「電視頻譜執照不予換發」，真的是天差地別。這些為了幫中天講話，突然冒出來的一日新聞自由捍衛者們，恐怕搞錯了對象。
民主國家進行合理的新聞監理，就是為了維護新聞報導環境的公正性，以確保公民社會能夠得到真實而充分的資訊，這才是真正的新聞自由，而非無視於媒體可能受到他國政府操弄，放任媒體繼續違反新聞準則卻不改善，甚至為了繼續佔據新聞頻譜資源，反過來揮舞「新聞自由」的大旗，充當自己長期違反新聞準則的遮羞布。
●作者：李兆立／時代力量智庫執行長
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