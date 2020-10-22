全民運動館設立 吳瓊華要求中市府極力爭取
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-10-22 16:40:00
體育署109年9月14日公布的「前瞻基礎建設計畫充實全民運動環境計畫」，全民運動館的設置條件相較國民運動中心為低，僅7萬人即可設立﹔今(22) 日議員吳瓊華質詢表示，烏日區夠條件，比起目前設置國民運動中心的10萬人標準都比較符合，要求台中市政府能積極向中央爭取，平衡城鄉落差。
吳瓊華說，烏日區目前人口數為7萬多人，尤其高鐵特區大樓興建越來越多，遷移到這個特區的人口增加，再加上烏日社福館及社會住宅也將成立，人口數的倍增一定相當的快，旭光國小也因為在這學區內因應學生成長的需求已再增建教室，位於高鐵特區內文中二預定地佔地約3.46公頃，無論是興建國民運動中心或是全民運動館可行性都相當高，希望市府能超前部署向中央爭取。吳瓊華指出，這類計畫只有縣市政府主動提出，再以競爭型計劃辦理機會才大，所以特地再請相關單位現場確認，教育局國中教育科李真玲科長表示，願意在兼顧設校預留至少2公頃需求的前題下，提供適當的範圍出來規劃，但區位設計盡量整體化避免用地零碎切割，日後設校規劃難利用。
運動局長李昱叡表示，會函文教育局洽取設校需求評估，後續依據教育局的設校需求規範及相關規範，納入選址評估，如確定位址後，再向中央爭取全民運動館的設置。吳瓊華建議，烏日文中二用地是最適合設置的地點，因為人口密度夠並持續成長，尤其交通部分比其他區域更加便利等都是足以來最做最適當的爭取。