重陽共餐趣　照顧長輩的胃、溫暖他們的心

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重陽共餐趣　照顧長輩的胃、溫暖他們的心

記者郭政隆、邱嘉琪／嘉義報導

calendar_today2020-10-22 16:23:28

重陽共餐趣　照顧長輩的胃、溫暖他們的心
▲嘉義大學與福泰桔子商旅舉辦重陽共餐趣敬老活動。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.22）
高齡銀髮族日漸增多，家中青壯年人卻因需在外工作，無法陪伴家中長者，嘉義大學為此在重陽節前，福泰桔子商旅嘉義文化店攜手舉辦「重陽共餐趣」敬老活動，邀請10餘位白川町社區發展協會長輩品嚐由嘉大新民溫室及自然法則健康智慧生活館嘉義門市所提供的無毒蔬果，由福泰桔子商旅主廚精心烹調的健康料理。
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▲嘉義市長黃敏惠表示，對高齡友善就是對全齡友善。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.22）
▲嘉義市長黃敏惠表示，對高齡友善就是對全齡友善。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.22）
出席活動的嘉義市長黃敏惠表示，嘉大一直以來與市府緊密合作，也讓學生能有跨域合作與實務的經驗，並走進社區關懷互動，這就是地方創生的概念，也感謝福泰桔子商旅善盡企業社會責任，高齡化日益嚴重，我們要及早因應，雖然人會老化，但多活動，心可以不老，對高齡友善就是對全齡友善，我們希望用不一樣的方式，表達重陽節對長輩的敬意，這就是所有年齡層都幸福快樂的嘉義市。
▲重陽共餐趣所準備的豐盛餐點。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.22）
▲重陽共餐趣所準備的豐盛餐點。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.22）
嘉大新民溫室擁有種植面積共約500坪大小不等的數間溫室，嘉大校長艾群指出，該校採用自然無毒的「自然農法」耕作蔬果，栽培過程不使用化學農藥及肥料，從生產到銷售，由嘉大農業產銷研習社社員、行銷與觀光管理學系及農藝學系師生一手包辦，自然農法學園也提供體驗管道供學生與民眾進行農事體驗，在一個位於喧囂城市中的開心農場中，嘉大新民溫室儼然已成為嘉義市食農教育首選之教學場域。
▲長輩們開心地大快朵頤，對料理相當讚許。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.22）
▲長輩們開心地大快朵頤，對料理相當讚許。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.22）
此次準備的共餐料理係由福泰桔子商旅嘉義文化店曾郁仁主廚特別烹調出適合長輩享用的料理，其中「爐烤綜合野菇」僅佐以少許橄欖油，並灑上天然海鹽，不僅對健康無負擔，加上菇類內含大量礦物質、多醣體等營養成份，具有降血壓、調節免疫等功能，每道料理顏色五彩繽紛，兼具色香味，不僅照顧長輩的胃，也溫暖了他們的心。
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