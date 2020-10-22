推廣綠色能源　租車公司捐贈金大電動機車

攜手響應低碳生活，金門冠城租車公司捐贈2輛電動機車供金門大學教職員工洽辦公務時使用，校長陳建民代表所有師生表達謝意，他說，此舉不僅可減輕校方添購公務機車支出，同時也能夠貫徹環保與永續發展的理念。

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陳建民表示，空氣污染是當前台灣重要的環境議題，全世界的交通運具都將推行節能、電動化作為改善方針，此次獲捐之車輛有助於教職員洽辦公務更加快速，更降低機車廢氣汙染，盼透過此次公私部門的協力合作，一同達到推動低碳城市、響應綠能環保之目標。

有感地球暖化，氣候變遷問題嚴重，為推廣綠色能源、提倡低碳生活的觀念，金門冠城租車董事長許燕政決定由自身公司做起，盡心配合政府電動車推廣，購置電動汽車接駁旅客，更引進電動機車供遊客租用，亦配合縣府「大專校院學生租賃電動機車補助」政策，至今成效已達上百輛之多。

許燕政認為，環境保護意識的落實，除金門縣政府鼓勵與縣民共同配合外，更應從學校教育做起，向下扎根；此次捐贈電動機車予金大，便是希望藉由學校教育，共同為金門縣能源綠化、低碳生活出一份心力，一齊為縣民的生活品質打下穩固的基礎，讓金門縣成為綠色低碳都市的楷模、指標。