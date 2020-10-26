中天換照各界關注　細數NCC與新聞媒體的拉鋸戰

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2008年，旺旺集團總經理蔡衍明，以其私人資金收購中國時報、中天電視台與中視，形成旺旺中時媒體集團的事件，許多民眾和學者均認為，這樣的整併將會形成台灣新聞壟斷，妨礙新聞自由，直到隔年5月，NCC以七項附款及四項改善事項，有條件通過併購案，其中包含「兩頻道部門經理以上的人員不可兼任另一公司的職務」，這條附帶條款也是今年中天申請變更總經理為林柏川，但因林身兼旺中集團總管理處執行長，遭到NCC阻擋的主要原因。
在2009年，壹傳媒集團在台灣成立壹電視，向NCC申請新聞台、資訊綜合台、娛樂台、電影台和體育台許可執照，不過新聞台和綜合台方面，在同年12月9日被NCC以「使用動畫表現犯罪行為」和「新聞動畫違反尺度」等理由不予許可，當時就有學者指出，壹電視與蘋果動新聞是不同媒體，NCC審查執照時應單獨看待，不宜受動新聞影響。直到2011年，壹傳媒集團主席黎智英智給予NCC 7大承諾才有條件通過。
而2010年12月22日，NCC認定年代綜合台因違反衛星廣播電視法「節目與廣告無法區分」規定，要求其在年底停播，年代認為NCC並未先預告，造成困擾，但NCC指出，在2009年12月申請換照時便不予許可，但當時提出「換照許可」附帶條件，包括「全年不得違規一次」、「首播率達40％以上」，年代則認為這樣的條件太過嚴苛。
NCC掌握電視台換照與否生殺大權，電視新聞頻道申設標準與管制也引發各界關注。
今年9月NCC召開「電視新聞頻道申設與營運監理政策公聽會」，聯利媒體（TVBS）法務部便指出，NCC應對於近來新申請的新聞台申設案作出更明確的門檻標準，對於申請與換照程序應採更透明的標準，根據過去的幾次經驗，外界皆無從得知核可與駁回的真正理由，引發外界從人事到政治層面的揣測。
另外，TVBS也指出，NCC對於事業負責人的適格性並沒有明確審查標準，已採逾越法令規定的事由來審核負責人標準，至少要有全體一致的適用標準，不能對每個電視台有不同的審核標準與條件，而且審查時間過長，對負責人的公司造成商業損失，每次審查會議就會有新的要求，這樣無限上綱實有干涉新聞自由與公司治理的疑慮。
而NCC從成立至今，一共新發壹電視、UDN新聞台、寰宇新聞台等5家新執照，不過在今年年底之前又即將有3間新聞台新設立，分別為東森亞洲新聞台、鏡電視台、中台灣生活網，無疑對於NCC來說是一項挑戰，也使得中天的換照結果格外受到矚目。