球員兼裁判？學者批NCC法規落後　難保中立客觀

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球員兼裁判？學者批NCC法規落後　難保中立客觀

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-10-26 07:45:00

中天新聞台（圖／記者陳明安攝，2020.10.23）
▲NCC今（26）日審理中天電視台換照案聽證程序，有部分人士認為這是對新聞自由的打壓。（圖／記者陳明安攝，2020.10.23）
NCC負責國內通訊傳播相關法規制定、與傳播事業的監督、調查和裁決等事項，管理單位中包含所有新聞媒體單位，今（26）日審理中天電視台換照案聽證程序。此次中天換照案，有部分人士認為這是對新聞自由的打壓，認為政府干預民間言論自由，NCC作為國家單位，在與媒體作為監督政府的角色之間，是否存在矛盾？NCC又該如何拿捏以免落「球員兼裁判」之口舌？
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台灣事實查核中心召集人、中正大學傳播學系教授胡元輝表示，像NCC這樣的機制稱為獨立監理機關，正因為傳播事務涉及到言論自由、新聞自由，因此採用獨立機關來管理，在組織設計上會強調獨立性，「但即使是如此也免不了政治上的關聯性，因為沒有任何一個機構可以稱得上是絕對獨立！」他認為，這樣的獨立監理機關會採取公民參與的共管機制，就要看這樣的機關有沒有讓各種意見進入到決策流程，讓各種不同的利害關係人參與問題處理和傳播制度作業，是NCC需要被檢視的。
前NCC主委、知名傳播學者蘇蘅日前也投書媒體直指「NCC主要的問題是，審新聞台和審新聞的法規太過落後。」最近NCC對新聞大開罰單，很多觀念極為落伍，還停滯在戒嚴時期的廣電法或衛廣法的「違反公序良俗」理由。

蘇蘅說，才剛結束的「電視新聞頻道申設與營運監理政策」公聽會，NCC提出包括審理新的新聞頻道應基於哪些公共利益原則，或電視事業負責人適格性應有哪些內涵的議題，有很多模糊、抽象，又可以進行行政專斷的解釋空間，但是對於未來新舊新聞台如何提升新聞品質，隻字未提。他舉例，衛廣法訂定業者製播節目或廣告不得有的情形，其中一條便是「製播新聞違反事實查證原則，致損害公共利益」但這樣的條文給主管機關很大裁量權，「因為公共利益是什麼，本身模糊不清。」

世新大學新聞系教授彭懷恩表示，台灣的NCC制度是效仿美國的美國聯邦通信委員會（Federal Communications Commission,FCC），一般來說不會涉及意見內容與當權者不同而進行審查，但如果涉及鼓吹腥羶色、暴力的內容才會有不予換照的情況。

但彭懷恩也說，這次中天的狀況因為是政治高度敏感議題，無論NCC採取外部委員或其他盡可能趨近中立的方式，都很難不被質疑，因為執政黨都習慣找與自身立場相同的學者作為委員，「我們在學界都知道誰親藍、誰親綠，那找的都是不具中立客觀的人啊。」

不過，中正大學傳播系副教授管中祥則提到，法令清楚規定衛星電視執照只有6年期限，是每家衛星頻道都會有的歷程，審查規則、後果等，業者都知道，也要承擔責任。「但現在所有高官應停止針對中天審照進行發言，審查之前，都應閉嘴，讓NCC有獨立審查的空間。」

管中祥強調，6年前NCC已作出多項附帶決議要求中天限期改正，「但中天當耳邊風，NCC也沒提出嚴厲處份，該處理而未處理，嚴重失職，NCC應該就此向社會大眾說明並究責。」他認為，依中天過去的表現，即使繼續拿到執照，台灣的新聞品質不會好，中天沒了，台灣的新聞品質也未必會好。

「我們要思考的是，台灣現有的市場結構、系統業對頻道的壟斷、過度的商業競爭、不透明的媒體產權結構、境外投資管制的過度寬鬆等，而政府在審查此案外，應提出解決方案。」管中祥直言，否則即使砍掉中天，也只是鋸箭法，殺了一個中天，恐怕也會有千千萬萬個中天。

媒體觀察教育基金會董事長羅世宏說，台灣衛廣法與電視頻道監理問題是新聞頻道申設難如上青天，形同事先封口，造成有心也有力提供電視新聞服務的人，屢屢被擋在門外，或是拿到執照後卻遲遲等不到公平的上架機會，該被撤照的頻道不撤，形同縱容財團特權，不該換照的頻道換了，形同免死金牌。「結果也就是現狀，電視新聞品質低落且惡性循環，也讓政商利益交換成為日常，無論選前或選後。」
羅世宏建議，台灣媒體監理的政策出路應以英國為師 ，認真地執行衛廣法，該撤就撤、該換就換，或是鬆綁衛廣法撤換照規定，以重罰取代撤換照監理，但前提是提供公廣新聞台，並對申設新聞頻道執照採取「原則准入，例外禁止」的新政策，讓活水進入台灣的新聞與意見市場，讓新聞頻道市場有充分多元的選擇，也讓新聞頻道市場有真正公平的競爭存在 。
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