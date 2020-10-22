黃敏惠訪嘉市百歲人瑞　總統府特頒敬老狀

重陽節將屆，嘉義市長黃敏惠22日與市府團隊特別前往百歲人瑞李水火阿公及林黃勸阿嬤的家，贈送金牌等營養禮金 5,000 元及重陽禮金 12,000元，另代贈衛福部贈送之金牌、總統府特頒之敬老狀共十樣；凡滿百歲起嘉義市每月發放5000元之營養禮金為人瑞補充營養。

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黃敏惠表示，重陽節要到了，我們感謝長輩是那麼認真、打拼，奠定好的基礎，讓年輕人無後顧之憂，能接手繼續打拼；今天來到林黃勸阿嬤的家，她的家族和樂、幸福，手上的美麗的錢包，是阿嬤做的，要送給我，讓我覺得很開心；她從90歲開始畫畫，看到美麗的圖片，就會去畫，如她畫出她沒有去過的總統府，在她人生當中，她的每一幅畫都是最美麗的；她看到好的句子，就抄錄下來，如「有錢可以買書，但是買不到智慧。」這就是她的人生哲理，就是不斷自我充實，她也喜歡活動，越活動，人生就越快樂，如畫畫、寫字、針織及接龍，非常的快樂。

李水火阿公民國8年12月11日生於嘉義市東南陲「角仔寮」（今頂寮里）的農家，物欲低、勤儉持家，是他的生活態度也是長壽秘訣。他不挑食，每餐只吃七分飽，但偏愛「酸」與「甜」，至今仍每天自行盥洗更衣、摺疊被褥，連刮鬍子及剪指甲，也從不假手他人，特別的是，李水火阿公所住的安寮里12鄰就有3位人瑞，充滿福氣。

林黃勸阿嬤，民國8年12月1日生於今民族路近融和街的一戶農家。阿嬤說「小時候吃苦不算苦，年輕時吃苦算吃補」，她成長的年代，就是物資缺乏的戰亂時代，造就她勤勞樸實、惜福愛物的人生觀。直到百歲高齡，仍保持每日清晨四時餘起床的習慣，勤練氣功保持身體柔軟度，喜歡摹帖練字等，逾十年的作品出席義賣會，所得全部捐給慈善機構。

嘉義市歷年來推動健康暨高齡友善城市不遺餘力，除了成為全國首推高齡友善城市示範城市，更致力推動世界衛生組織(WHO)高齡友善城市八大面向，包含住宅、通訊與資訊、交通運輸、無障礙與安全的公共空間、工作與志願服務、社會參與、社區及健康服務、敬老與社會融入等，期以建構高齡友善城市。