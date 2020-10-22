蔡衍明登半版廣告稱「願出席聽證會」 NCC：有同樣期待
蔡衍明登半版廣告稱「願出席聽證會」 NCC：有同樣期待
記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-10-22 17:42:25｜update2020-10-22 17:46:34
國家通訊傳播委員會NCC於26日將召開中天電視台換照案聽證會，日前也邀請旺旺集團董事長蔡衍明親自出席。旺旺集團旗下的《中國時報》今（22）日於頭版半版回應，願意出席聽證會。對此，NCC表示，報載「蔡衍明董事長期待與本會直接對話」，該會也有相同期待。
NCC指出，依衛星廣播電視法第18條規定等進行換照審查，本次審查中天新聞台申請換照案的相關資料，包含申請換照營運計畫、前次換照附款及評鑑後的改正情形等，均是由中天新聞台所陳報，另換照期間的違規核處紀錄等，也為中天新聞台所知悉，且裁處書都依法送達中天新聞台，中天新聞台對於前述證據資料均知情，並無不明確的情形。NCC說明，至於是否出席聽證會是個人權利，該會將予尊重；該會是考量蔡衍明對中天新聞台的日常營運與經營理念最為熟悉，若能親自出席聽證會，至該會闡述經營理念，將有助於釐清各界對於中天新聞台營運的相關疑義。NCC強調，報載「蔡衍明董事長期待與本會直接對話」，該會亦有相同期待，因此誠摯邀請蔡衍明親自出席聽證會，開啟公眾對話，不僅有利於行政程序進行，也是未來媒體監理與公私協力的典範。