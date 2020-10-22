曾莞婷遇鬼「窗邊揮手」　邵雨薇打巴掌真來：我不夠專業

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▲曾莞婷出席《天巡者》首映會。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.10.22）

× ▲曾莞婷出席《天巡者》首映會。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.10.22）

描述鍾馗伏魔降妖的故事，在現實生活中主角們也有不少撞鬼經驗，曾莞婷分享自己某次在泰國的飯店，進房後一直感覺到很冷，半夜門被急敲，開門之後又沒人，於是她又回到床上，卻再度傳來敲門聲，這次她決定不去開門躲在被窩，催眠自己快入睡，餘光不小心掃到窗戶旁有人在向她揮手，「但是我住的是16樓」，隔天她馬上發燒，友人帶她去泰國的廟裡拜拜後，一切才恢復正常。眾人聽到她的撞鬼經驗，全身起雞皮疙瘩。

▲邵雨薇（左）、賀軍翔（右）出席《天巡者》首映會。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.10.22）

× ▲邵雨薇（左）、賀軍翔（右）出席《天巡者》首映會。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.10.22）

程最難忘和張洛偍打巴掌的戲，她透露走戲時都不知道有巴掌戲，於是在沒彩排的狀況下，開拍後直接呼了張洛偍巴掌，「我看到張洛偍在發抖，然後臉上慢慢浮現4根手指。」一旁等戲的賀軍翔嚇到趕緊問工作人員，「我有沒有被打巴掌的戲？都要先RE好！」笑說因為看到這場戲之後，有比較尊敬邵雨薇，不敢亂惹她。

▲邵雨薇（左）、賀軍翔（右）出席《天巡者》首映會。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.10.22）

× ▲邵雨薇（左）、賀軍翔（右）出席《天巡者》首映會。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.10.22）

雖然目前沒有巴掌戲，但賀軍翔還是難逃邵雨薇「魔掌」，其中一幕邵雨薇打賀軍翔腰間的戲，不料打第一下邵雨薇笑場，害賀軍翔直呼白打了，她還秀出這段影片，響亮的聲音讓眾人驚呼連連。邵雨薇自爆連視帝黃河也曾被她打到哭，「是戲裡面情緒啦，但卡之後黃河有說『真的很痛』！」以本土劇惡女著稱曾莞婷的則表示，自己在8點檔搧巴掌都是借位，從來沒真的打到人過，有豐富演戲經驗的賀軍翔也頻點頭，害邵雨薇立刻表示：「對不起，我不夠專業！」

▲《天巡者》今（22）日舉辦首映會。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.10.22）