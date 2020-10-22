永續創新基礎設施國際研討會　展望未來20年

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永續創新基礎設施國際研討會　展望未來20年

記者陳聖璋 / 台南報導

calendar_today2020-10-22 19:30:00

成功大學舉辦永續創新基礎設施國際研討會
▲成功大學舉辦永續創新基礎設施國際研討會。（圖／成功大學提供）
成功大學土木工程學系舉辦「永續創新基礎設施國際研討會」，結合鋪面工程、軌道領域兩大台灣運輸系統重要技術，10月22至23日邀集產官學研各界貴賓近300人，攜手展望未來20年國家基礎建設。
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「2020年的兩個20，分別代表「中華鋪面工程學會」、「台灣軌道工程學會」兩個學會20歲」成功大學副校長蘇芳慶指出，因應世界極端氣候與環境變遷，材料、軌道、鋪面等基礎建設必須融入創新科技，尋求永續發展，期許兩個學會合作跨域創新，帶動知識技術交流，將台灣基礎建設的經驗分享給全世界。
▲成功大學副校長蘇芳慶指出，因應世界極端氣候與環境變遷，材料、軌道、鋪面等基礎建設必須融入創新科技。（圖／成功大學提供）
▲成功大學副校長蘇芳慶指出，因應世界極端氣候與環境變遷，材料、軌道、鋪面等基礎建設必須融入創新科技。（圖／成功大學提供）
本次研討會擴大連結「中華鋪面工程學會」及「台灣軌道工程學會」，聚焦探討永續發展、前瞻科技、技術自主3個面向，以永續創新為主軸，為傳統軌道及鋪面等土木相關領域換上嶄新面貌。

中華鋪面工程學會理事長張家瑞表示，道路、軌道是一體的，中華鋪面工程學會陸續發行中英文期刊，促進產官學研交流互動，英文期刊International journal of pavement research and technology (IJPRT) 2015年與國際出版社Elsevier合作，已晉升為EI資料庫收錄的國際期刊，未來也會持續以專業學術與技術協助政府建置相關制度。

台灣軌道工程學會理事長、桃園大眾捷運股份有限公司董事長劉坤億指出，過去20年，台灣誕生高鐵、高捷、桃捷、中捷，高雄鐵路工程地下化、南迴鐵路電器化等，軌道建設改變台灣城市風貌，也累積軌道工程產業與研究潛力，下一個20年，希望建立台灣自主技術團隊，把台灣經驗輸出海外。

為期2天的研討會以論文簡報、海報發表，以及廠商設備展覽的方式進行，專題演講由美國、香港、德國等國際學者，分別就軌道與鋪面進行探討，論文領域涵蓋鋪面工程、軌道工程、永續材料、創新科技及公共建設。
透過舉辦研討會引進國際前瞻想法與技術，促進國內外從事鐵公路學者與工程師經驗交流，搭建產業及學術界最新研究與發展趨勢發表平台，向世界行銷台灣基礎設施結合科技與永續概念的成果，提升台灣工程與學術界的國際視野及國際能見度。
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