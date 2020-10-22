中國又堅決反對美對台軍售　陸委會：台必須提升防衛實力

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中國外交部發言人趙立堅批評，美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則，和中美三個聯合公報，特別是八一七公報。美國的行為會向「台獨分裂勢力」發出嚴重錯誤信號，嚴重損害了中美關係和台海和平穩定。中方堅決反對，同時敦促美國認清對台軍售的嚴重性，中方將依據形勢做出「正當必要反應」。
陸委會發言人邱垂正今（ 22 ）日表示，中華民國政府有決心維持兩岸關係和平穩定發展，對外採購必要的武器裝備，以提升台灣的防衛實力、捍衛主權與民主是維護和平負責任的表現，台方感謝美國行政當局及國會持續以具體行動展現強化保衛台灣安全的承諾。
中國戰機近期頻繁擾台，進入台灣防控識別區（ ADIZ ），空軍統計今年初至 10 月 21 日止，空軍已出動 4596 架次機型對應共機，較 10 月 7 日統計的 2971 架次，增加 1624 架次。陸委會呼籲，北京當局應自我節制，停止對台針對性的軍事挑釁。
中國對台持續文攻武嚇，北京今日舉行「台灣光復 75 週年研討會」鼓吹促進統一，全國政協主席汪洋表示，台灣議題但凡有一線和平解決可能，陸方都要百倍努力、仁至義盡，大陸不願看到台海開戰，但絕不害怕戰爭。
對此陸委會回應，所謂「光復 75 週年活動」本質上就是不折不扣的統戰工作，陸委會拒絕一國兩制的立場一致，不接受中國對台武力恫嚇，台灣會持續與理念相近的民主、友好國家深化合作，以維護區域穩定。陸委會發言人邱垂正強調，依據國際法、歷史事實，台灣與中共毫無關係，過去、現在或未來都不是中華人民共和國的一部分，台灣的未來的選擇權由 2300 萬人民來決定。