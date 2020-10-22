推銷高雄漁產品　海洋局設海味專區

高雄市政府海洋局於今(22)日在高雄國際食品展場，設置高雄海味專區，有海洋局及高雄市22家優質水產廠商參展，市長陳其邁到場推銷高雄海味。

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這項由經濟部國際貿易局主辦、中華民國對外貿易發展協會執行、高雄市政府海洋局協辦的高雄國際食品展於今(22)日上午，在高雄展覽館開幕，由高雄市長陳其邁、經濟部國際貿易局主任秘書戴婉蓉、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳共同揭開序幕。

高雄市長陳其邁在致詞時表示，此次高雄國際食品展以邁入第14年，市府海洋局在展場設置高雄海味專區，有66格攤位，邀請本市22間優質水產廠商，包括永安區漁會、梓官區漁會、宏裕行、魚之達人、順億超低溫、得意中華、鮪軒、建榮、天時福、万嘉棠、凱亞、晉欣、飛洋、盛洋、安心漁、好廚家、利安鑫、安得利、互得惠、順億實業、魚社長、安永生技等堅強的黃金陣容，讓觀展業者及民眾能一次購買到高雄最優質的水產品，今年因疫情影響，導致各產業都受到衝擊，希望在場的採購商及通路商能多多採購高雄優質的農漁產品，支持在地產業，給辛苦的農漁民更多鼓勵。



▲市長陳其邁到場推銷高雄海味。（圖／記者黃守作攝） 高雄市海洋局局長黃登福指出，高雄海味專區在展出期間，每日安排熱鬧的舞台活動，有明星料理秀、海味名廚料理秀、營養師防疫食堂、海味舌尖挑戰及海味饕秀拍賣會，首日由高雄翰品酒店搭配鮪軒公司提供的超低溫鮪魚，進行生食等級的鮪魚腹排料理，以及老廣精緻港點的米其林主廚搭配天時福進行港式海鱸香蕉卷示範，色香味俱全吸引百人排隊試吃，人氣強強滾。