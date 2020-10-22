影／翻轉古城彰化　縣市共同開發彰化市蛋黃區

彰化百萬人口，沒有百貨影城一直是彰化人遺憾，為積極振興經濟，彰化縣政府和彰化市公所簽訂合作備忘錄(MOU)，位在彰化縣衛生局廣場前縣府和市公所公有地編號機28的機關用地將規畫招商，朝向複合百貨商場開發，以BOT方案經營，為彰化第一座大型購物中心開發踏出第一步。

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▲彰化縣政府和彰化市公所攜手合作將開發大型影城及購物商場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.22）

× ▲彰化縣政府和彰化市公所攜手合作將開發大型影城及購物商場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.22）

彰化縣長王惠美與彰化市長林世賢今（22）日簽署合作備忘錄，由彰化縣副議長許原龍、彰化市公所代表會主席陳文賓等人共同見證，王惠美宣布，縣市合作彰化起飛，將現今彰化縣衛生局所在地，編號:機28的機關用地，藉由公共設施多目標開發模式，將打造成為彰化人共同期盼的大型影城及購物商場，為「建縣300年」立下彰化人引以為榮的嶄新地標。

▲彰化要發展，最重要是縣市合作，這次合作招商，將創造一加一大於二。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.22）

× ▲彰化要發展，最重要是縣市合作，這次合作招商，將創造一加一大於二。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.22）

王惠美表示，台中購物百貨商場以及影城眾多，彰化縣民消費時常往台中跑，但彰化百萬人口消費力強，過去許多連鎖賣場、大型影城都表達有意投入彰化市場，但用地空間受限遲未進一步，彰化縣府盤點縣內土地，認為彰化市中山路旁的彰化縣衛生局廣場縣府和市公所用地若能整合，將有1.14公頃空間可運用。

▲彰化縣衛生局廣場前縣府和市公所公有地編號機28的機關用地將開發，讓土地開發效益發揮到極致。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.22）

× ▲彰化縣衛生局廣場前縣府和市公所公有地編號機28的機關用地將開發，讓土地開發效益發揮到極致。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.22）

彰化市長林世賢指出，彰化要進步就是要縣、市合作，過往市公所與縣府都有提出相關合作案，但是礙於黨派之異而有所分歧導致無疾而終，這塊土地彰化市公所持分47%、縣政府持分53%，單獨開發無法充分發揮土地最大效益，未來行政程序完備後，土地聯合開發案將整合成商業聚落，讓土地開發效益發揮到極致。

王惠美說，彰化縣衛生局廣場過去曾規劃興建2棟各高17層的雙子星大樓，最後無疾而終，也爭取中央近1億元要蓋行政大樓，但幕僚提起彰化因受八卦山侷限，又是舊城區，市區可用的土地腹地有限，好不容易盤點出這個地方若蓋公部門廳舍有點可惜，很多年輕人認為彰化市沒有看電影和逛街的好地方，希望招商規劃，創造彰化新地標。

林世賢強調，彰化要發展，最重要是縣市合作，彰化要找到完整土地，地段好、還位在市區精華區，非常難得，單獨開發無法充分發揮土地最大效益，這次合作招商，將創造一加一大於二。