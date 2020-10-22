金門花蓮包機案再接再厲 第二架次訂於12月2至4日起航
金門花蓮包機案再接再厲 第二架次訂於12月2至4日起航
記者蔡若喬/金門報導
calendar_today2020-10-22 19:40:00
金門花蓮雙向包機10月27日起啟航消息自8月披露後，民眾詢問度便居高不下，相關3天2夜配套遊程更是瞬間秒殺，縣府經與花蓮縣政府、金門縣旅行商業同業公會多次磋商協調，近日終於傳出好消息，第2架次包機合作案時間訂於12月2至4日，有意願前往花蓮旅遊的民眾可逕洽相關旅行社報名。
金門縣政府觀光處指出，金門花蓮雙向包機，鄉親反應熱絡，詢問度相當高，希望能常態定期飛航，一來便利兩地鄉親交通與旅遊，二來帶動國內包機旅遊市場，也為未來兩岸小三通再次開通啟航時，推動陸客玩轉金門花蓮路線，打下基礎。觀光處長丁健剛指出，今年積極推動包機旅遊，推動縣市合作，開拓新航線，雙向互送客源，讓鄉親對外交通逐漸方便，遊程串聯逐漸豐富，觀光客群逐漸多元；另外在月底即將出航的包機行程，將與花蓮縣政府進行探討，為兩地合作帶入新的方向，新的未來，期待兩地相關單位及業者配合，也希望鄉親支持，多多鼓勵，意見交流，為拓展地區新旅遊面向，推動旅遊品質齊心努力。金門縣旅遊商業同業公會積極配合縣府推動地區觀光，組織業者組成PAK，推動這次包機作業，計有長伶國際旅行社、巨祥旅行社、金東林旅行社、九曜旅行社、金馬旅行社、冠鵬旅行社、三泰旅行社、安全旅行社、金旺旅行社、巨陽旅行社、育昇國際旅行社、金環球旅行社等12家，有意願前往花蓮旅遊，可逕洽旅行社報名。