GFRIEND自爆最愛「這食物」　1個月吃掉1200萬！

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她們因為疫情關係，工作量銳減、待在家的時間變多，問起如何運用時間，成員透露都在家學做料理，有的則是打電動、追劇，也推薦大家可以跟家人一起在家煮火鍋。此外，曾有傳聞說，GFRIEND一個月的伙食費高達1200萬韓元，6成員不否認，自認大家很會吃，表示：「我們覺得只要吃得好，就有體力在舞台上帶給大家更精采的表演，我們很喜歡吃肉食，因為太喜歡了，所以無法估計我們最多可以吃多少。」
GFRIEND成員在6月各自開通IG帳號，問起經營上覺得最困難的部分，她們說：「就是選要上傳哪一張照片最難！我們會想很久，哪張照片或是上傳的文字可以跟Buddy們產生美好互動，所以我們一直很努力從日常生活中拍出美照（不管是成員們或是特別的時刻）都想分享給大家。」
GFRIEND的線上演唱會《G C:ON》將於10月31日舉行，票價分為官方會員29000韓元（約台幣800元）、一般票39000韓元（約台幣1100元），可至Weverse Shop購買。
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