GFRIEND自爆最愛「這食物」　1個月吃掉1200萬！

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GFRIEND自爆最愛「這食物」　1個月吃掉1200萬！

記者陳雅蘭/台北-首爾連線報導

calendar_today2020-10-22 18:27:03

▲GFRIEND一個月的伙食費很驚人。（圖／iME）
▲GFRIEND一個月的伙食費很驚人。（圖／iME）
南韓女團GFRIEND將於萬聖節當天舉辦首場線上演唱會《G C:ON》，成員所願、睿隣、銀河、裕株、信飛、嚴智6人特地抽空接受台灣媒體訪問做宣傳，並透露6月大家各自開通IG帳號後，每次最苦惱的就是挑照片跟撰寫內文；也提到團體1個月伙食費高達1200萬韓元（約台幣33萬元），成員大方承認是吃貨，而且最愛吃肉，連她們都無法估計會吃掉多少錢。 
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GFRIEND首次舉辦線上演出，她們透有準備「驚喜」要送給粉絲，就是會搶先表演11月9日發行的專輯《回：Walpurgis Night》新歌，並對台灣粉絲說：「真的很謝謝各位Buddy們（粉絲名）的愛與支持！雖然現在我們無法直接面對面，但希望我們可以趕快見到大家，我們愛你們！」 
她們因為疫情關係，工作量銳減、待在家的時間變多，問起如何運用時間，成員透露都在家學做料理，有的則是打電動、追劇，也推薦大家可以跟家人一起在家煮火鍋。此外，曾有傳聞說，GFRIEND一個月的伙食費高達1200萬韓元，6成員不否認，自認大家很會吃，表示：「我們覺得只要吃得好，就有體力在舞台上帶給大家更精采的表演，我們很喜歡吃肉食，因為太喜歡了，所以無法估計我們最多可以吃多少。」 

GFRIEND成員在6月各自開通IG帳號，問起經營上覺得最困難的部分，她們說：「就是選要上傳哪一張照片最難！我們會想很久，哪張照片或是上傳的文字可以跟Buddy們產生美好互動，所以我們一直很努力從日常生活中拍出美照（不管是成員們或是特別的時刻）都想分享給大家。」 

GFRIEND的線上演唱會《G C:ON》將於10月31日舉行，票價分為官方會員29000韓元（約台幣800元）、一般票39000韓元（約台幣1100元），可至Weverse Shop購買。
▲▼GFRIEND十月底將舉辦線上演唱會。（圖／iME）
▲▼GFRIEND十月底將舉辦線上演唱會。（圖／iME）
▲▼GFRIEND十月底將舉辦線上演唱會。（圖／iME）
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