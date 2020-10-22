何博文被強迫道歉怎聲援？侯友宜：叫陸委會去營救
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-22 18:45:49
民進黨新北市議員何博文在市政質詢時表示，如果哪天他被中國抓去，在央視出現道歉畫面，侯友宜會如何聲援。侯回答，他會聲援說何很愛中華民國，叫陸委會去營救。對於侯的回答，讓何博文有點失望，認為以兩人的交情，應該會幫他多說兩句，「看來是我自作多情了」。
何博文表示，陸委會統計2016年5月至今，台灣人在中國有149件失聯，其中67件是完全沒有任何訊息，絕多數都是台商，包括孟居、施正屏、蔡金樹等，希望侯友宜能為他們說幾句話。何博文表示，最近看到台灣人在大陸央視認錯道歉的畫面，如果哪天在央視看到他被逼迫說一些違心之論的話，詢問侯友宜會如何聲援，會不會替他講兩句話。
侯友宜一開始態度輕鬆回應，「你不會被抓去啦!」，隨即正經的說，他會去拜託陸委會，想盡辦法營救，不讓他被誣衊、受委屈，說何很愛中華民國，何博文認為，跟陸委會講沒有用，要侯友宜跟大陸說。侯友宜回答「我只認識陸委會」，對於侯的回答，何博文有點無奈的說，他以為以兩人的情誼，侯應該會幫他多說幾句話，看來是自己自作多情了。