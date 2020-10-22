影／疑未減速　埔鹽鄉汽、機車衝到路旁田裡　

彰化縣埔鹽鄉今（22）日上午，發生一起汽機車碰撞事故，一名17歲童姓少年，無照騎乘機車，行經埔鹽鄉光明路二段860巷口時，與一名葉姓女子所駕轎車發生擦撞，雙方疑似都未減速，2車衝到路旁田裡，警消獲報將童姓少年送醫，有肝臟破裂情形，肇事原因及責任歸屬由警方調查中。

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▲機車與轎車相撞，連人帶車摔進旁邊稻田，駕轎一時緊張也直駛進了稻田。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.22）

× ▲機車與轎車相撞，連人帶車摔進旁邊稻田，駕轎一時緊張也直駛進了稻田。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.22）

警方調查，彰化縣童姓高職三年級學生（17歲）今（22）日上午騎機車趕著上學，經過埔鹽鄉光明路二段860巷口時，被葉姓婦人（48歲）駕駛的轎車撞上，轎車衝入稻田，童姓少年送醫急救，經開刀完成修補肝臟後轉進加護病房。

警方表示，初步調查童姓高職學生為無照駕駛，由南往北行駛在光明路二段860巷，與由東向西的葉女發生擦撞，機車與轎車當場都衝到田裡，疑似撞擊力道過猛，童生當場失去意識，送鹿港基督教醫院急救，發現有肝臟破裂情形，隨即轉送彰基急救，葉女則僅受到驚嚇，無大礙。

▲由撞擊力道過猛，現場有破碎零件殘骸。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.22）

× ▲由撞擊力道過猛，現場有破碎零件殘骸。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.22）

警方調查，葉婦與童姓少年的車禍地點在光明路產業道路，並無交通號碼。葉婦向警方供稱，她駕車要通過光明道二段860巷口前，從東側一排樹林縫隙之間看到機車，到達路口時，她還來不及剎車就撞上了。

童姓少年騎機車與轎車相撞，連人帶車摔進旁邊稻田，葉婦一時緊張也直駛進了稻田，自行爬出車子。119接獲報案趕到，把昏迷的童姓少年就近送到鹿港基督教醫院，因傷勢嚴重轉送彰化基督教醫院，急救開刀修補破裂的肝臟，已幸運挽回生命。

警方初步調查雙方的酒測值都是0，車禍發生地點位在產業道路，既沒有錄影監視畫面，葉婦的車子也沒行車記錄器，但童姓少年涉嫌無照駕駛，違反左車應禮讓右方車先行的交通原則，警方將依交通規則辦理。