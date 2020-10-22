嘉義國寶宴 「翠玉白菜」及在地料理都入菜
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-10-22 20:30:00
嘉義縣長翁章梁今(22)日到故宮南院的一樓嘉會廳的野爺鍋物，將國寶宴融入故宮國寶「翠玉白菜」等元素，再結合縣政特區的在地特色店家招牌菜，邀請在地總舖師蔡禾建主廚，從菜單到擺盤，從嗅覺、味覺到視覺，料理出一桌既在地又當季當令的佳餚，預訂於31日呈現給國人。
嘉義縣政府與中央攜手共推動在地商圈發展，將於31日結合「嘉有好市集」，在縣政特區的戀人公園旁，席開30桌舉辦「呷太保─呷飯皇帝大國寶宴」。縣府主導集結太保商圈優質特色店家野爺鍋物國寶元素，讓國人有機會將國寶「翠玉白菜」當菜痛快吃下肚。縣府同時也將南院附近的在地美食-佳佳香專業炸雞、御鼎田都、阿墨風尚料理、稻香冰店、尚一豆烘焙坊、魔力手作茶等6間特色店家美食，請來嘉義在地總舖師蔡禾建主廚，用心準備宮廷國寶拿手菜餚，滿滿的12道美味佳餚。
翁章梁今天身穿「特級廚師」服裝，扮成「呷」總鋪師與蔡禾建主廚一一介紹在地美食，翁章梁表示，國寶宴融入「故宮國寶」元素，結合在地特色店家的招牌菜，從菜單到擺盤，從嗅覺、味覺到視覺，如同皇室般尊榮享受，讓一桌的菜餚，吃到太保在地美食及嘉義當季當令食材入菜的佳餚；澎湃豐富的國寶宴即日起開放團體桌次預訂，活動詳情請上「嘉義縣-呷太保」FB粉絲專頁。
31日活動當天，現場除了呷文化、呷美食的國寶宴席，還將設有許多豐富活動，有好逛好買的嘉有好市集、滿足視聽享受的承乾戲棚子舞臺表演、還有大小朋友都愛的皇阿瑪御花園親子互動遊戲區，體驗踢毽子、投壺、陀螺等童玩活動，會場也利用故宮國寶宮廷主題布置，令遊客隨手一拍，便能創造社群平臺上的焦點話題。