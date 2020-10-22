創全國之先！台南百年菜市場獲英語友善標章認證

台南市積極推動英語友善城市營造英語友善環境，於台南東菜市場推行雙語菜單服務，打造全台首間「英語友善菜市場」，吸引近50家攤販踴躍報名並成功獲得英語友善標章認證。

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台南市長黃偉哲表示，自推動英語友善環境以來，在資源有限下得到很好的成果，尤其許多城市競爭英語評比，台南市進步最多，很感謝第二官方語言專案辦公室(以下簡稱二官辦)的努力，也感謝東菜市場及會長的支持，才能首創全台灣第一間雙語菜市場，透過語言學習及溝通可以更加多元豐富，期望讓菜市場攤販能自在使用簡單英文會話及雙語菜單為外籍人士介紹特色商品，讓外籍客輕鬆體驗台南富有人情味的菜市場文化。

計畫推行初期，攤販們總是對英文有些抗拒或疑問，「我會怕，不敢跟外國人說話…」、「我這麼老，還要學英文嗎?」，經過二官辦一次次的輔導，協助店家製作雙語菜單及招牌並搭配輕鬆易懂的英文會話課，漸漸讓店家對英文排斥感降低，並開始對英語學習產生興趣。



▲東菜市市場和西區的西市場大約同時創立於日治時期，已有百年歷史。（圖／台南市市場處） 逐漸地，攤商在接待外國客時也能順口說出「Which one do you like？（你喜歡哪一種）」、「See you next time （我們下次見）」等基本會話，甚至還能輕鬆以英文「We grow by ourselves（我們自己種的）」推銷自耕蔬果吸引外國客，不同以往，在看到外國客時總是緊張得只想喊救兵。





實地走訪東菜市場的外國客指出，在東菜市場不僅有豐富的選擇，最棒的是有雙語菜單讓購物更簡單方便，能清楚了解購買的是什麼，不必像以往總要自己猜測。

二官辦表示，自2015年推動英語友善環境以來，已有1515個單位獲得認證，在英語友善環境的建置不管是EF（English Friendly）或是EF+（表示店家具備英文口說能力）都有亮眼成績，輔導業種涵蓋各類店家、餐飲業者、計程車司機、寺廟、醫院、藥局、旅宿業者，這次更創全國之先，將英語友善資源推廣至台南最富人情味的傳統市場，希望藉由英語友善環境行銷菜市場獨特的庶民文化美食，打造台南具在地特色的國際化城市。