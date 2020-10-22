批評港府對陳同佳案無責任感　陸委會：裝睡的人叫不醒

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陸委會重申，陳同佳涉及台港雙方的管轄權及相關的公權力之情事，必須由台港雙方政府先談好相關事宜，才有陳嫌來台入境的問題。近兩日，港方情緒性的發言，凸顯港府一年多來毫無作為、推卸責任的態度，嫌犯長期逍遙法外，另被害人情何以堪。
邱垂正質問，「公理正義又何在呢？港府的責任感在哪裡呢？」形容「裝睡的人實在是叫不醒」，陸委會要強烈要求港方應負起本案的應有責任，盡速與與台灣商討解決之道，早日還給被害者及其家屬公道。
另外對於香港媒體《大公報》2019 年 1 月涉嫌製造假新聞，將「港獨組織」學生動源在台會面的《自由時報》記者稱為總統蔡英文的「密使」，且委託徵信社偷拍。今（ 22 ）日台北地檢署對徵信社業者作出不起訴處分，但指責其「為虎作倀」。
陸委會表示尊重各相關檢察機關的調查跟處分的結果，而涉案替中共黨媒搜集情資的的李姓港人，陸委會要請主管機關內政部、移民署，盡速依相關法規相關法規來查處。
發言人邱垂正表示，，提供給境外中共黨媒做不當的使用，行徑已經涉及侵害人身安全及隱私，相信社會不容，國人也不會認同，政府要再度予以強烈譴責，同時呼籲民眾應提高警覺，不要被不法之徒所利用。