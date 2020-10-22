足球／皇馬歐冠被爆冷！烏克蘭球隊克服疫情和戰爭贏球
足球／皇馬歐冠被爆冷！烏克蘭球隊克服疫情和戰爭贏球
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-22 19:45:45
歐洲冠軍聯賽今(22)日爆出大冷門，西甲「銀河艦隊」皇家馬德里以2:3不敵烏克蘭聯賽的頓內次克礦工，爆冷吞下小組賽首敗，皇馬主帥席丹攬責表示輸球怪他，2天後皇馬還將迎來另一場嚴苛大戰，「國家德比」對決梅西領銜的巴塞隆納。
少了司職中後衛的隊長Sergio Ramos，皇馬後防出現大洞，上半場就被踢進3球，西班牙媒體報導，這是皇馬首次於歐冠主場，上半場打完陷入0:3落後，可見Ramos的重要性，Ramos沒在歐冠出賽皇馬戰績1勝7負。儘管「魔笛」Luka Modric在下半場為皇馬破蛋，但終場前VAR沒收皇馬的扳平球以3:2吞敗，過去皇馬14次在歐洲賽場對上烏克蘭球隊僅輸過1次，賽後席丹表示，輸球責任在他，「這是個糟糕的夜晚，我是教練，我必須找到解決方法。」
皇馬必須在下場比賽找回狀態，24日將作客迎戰西班牙「國家德比」對決巴塞隆納，席丹表示他相信球員能夠振作，「雖然黑暗來臨，但明天太陽依舊會照常升起。
值得一提的是，頓內次克礦工的勝利可是克服了2019 新型冠狀病毒（COVID-19）和戰亂，賽前陣中13名球員確診，提出延賽請求被否決，自家主球場位於烏克蘭東部是與俄羅斯衝突的核心地帶，遭受空襲的球場無法使用，而這一勝大大振奮了人心。