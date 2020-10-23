影／古典繪畫新視角　林欽賢2020繪畫創作展

為展現多元藝術之美，文化部所屬國立彰化生活美學館邀請當代知名藝術家林欽賢，以「野柳文明」為題，展出〈野柳的桂冠〉為核心，引用西方經典文本的「酒神祭」，將不同時空景物、人群和記憶重組，呈現多元又豐饒的文化，層層隱喻對台灣環境與和諧的關懷，展期至11月22日。

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▲代知名藝術家林欽賢，以「野柳文明」為題，展出〈野柳的桂冠〉為核心，展期至11月22日。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲代知名藝術家林欽賢，以「野柳文明」為題，展出〈野柳的桂冠〉為核心，展期至11月22日。（圖／記者陳雅芳攝）

臺中教育大學美術系主任林欽賢教授在藝術創作、藝術理論與教育上均有完整經驗與經歷，並曾獲「第七屆廖繼春油畫創作獎」、香港「第二屆亞洲美術雙年展」成就獎、美國肖像畫學會主辦「第20屆世界肖像畫大賽」第三名、「美國肖像畫學會」署名地位獎等國內外多項大獎。

▲彰美館館長尹彙武特邀民眾走進美學館，感受藝術家精湛的繪畫技巧。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲彰美館館長尹彙武特邀民眾走進美學館，感受藝術家精湛的繪畫技巧。（圖／記者陳雅芳攝）

林欽賢致力於推廣油畫與人物繪畫，其創作專注於歷史與文化觀察，作品多為寫實人物肖像畫，他擅長觀察描繪對象的形體，運用色彩以及精湛的繪畫筆法，所呈現的不僅是人物的外在面貌，更是內在精神的表現。

彰美館館長尹彙武表示，在構圖上，林欽賢善於結合歷史、時事與西方圖像學，他以寫實的人物與象徵性符號，構築荒謬與真實並存的畫面，作品既表現藝術家的美感想像，也蘊含他對社會環境的感知與詮釋。

本次展覽「野柳文明」以林欽賢近期作品〈野柳的桂冠〉為核心，畫作引用西方經典文本「酒神祭」，並將不同時空下的景物、人群與自身記憶重組，呈現島嶼的豐饒與多元，畫中層層隱喻，有著藝術家對未來環境與文化的想像。

▲林欽賢善於結合歷史、時事與西方圖像學，他以寫實的人物與象徵性符號，構築荒謬與真實並存的畫面，作品既表現藝術家的美感想像。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲林欽賢善於結合歷史、時事與西方圖像學，他以寫實的人物與象徵性符號，構築荒謬與真實並存的畫面，作品既表現藝術家的美感想像。（圖／記者陳雅芳攝）

尹彙武說，當代藝術創作大師關注在新穎藝術形式的開發，林欽賢卻全心全意放在如何將古典繪畫美學「大眾化」，如何在通俗題材上不失其古典的嚴謹性，如何在微觀心靈生活中卻不去封閉這些現實問題，這是值得鼓勵的一種創作方向；本次展覽亦精選林欽賢各時期具代表性的人像、素描及靜物作品，敬邀觀者蒞臨，一同進入林欽賢畫筆下人物的生命與故事。