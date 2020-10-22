蕭敬騰想找「代理孕母」　擔心自己基因太壞！

由導演楊力州發想、監製的《怪咖系列》，是一個將歷時3年、18部紀錄短片的拍攝計畫，希望能透過18個導演的不同視角，以及18個橫跨動保、同婚、移工、教育…敢於與眾不同的怪咖故事，對社會大眾提出反思和倡議。蕭敬騰也特別出席，力挺楊力州導演。 我是廣告 請繼續往下閱讀 其中，《非法母親》講述一對同性伴侶，在合法結婚之後，卻無法合法在台灣孕育子女，因此只好遠赴柬埔寨，展開為期400多天的求子旅程。蕭敬騰看了這部紀錄片，連續兩次都泣不成聲，認為媽媽的生產過程實在太辛苦了，甚至透露家中長輩一直希望趕快抱孫，所以他從很久以前就有領養小孩的念頭，但卻礙於法律，很多條件都不符合。▲蕭敬騰（左）力挺楊力州導演。（圖／向上科技教育基金會）但是為何不選擇結婚，而是要領養小孩呢？老蕭說：「因為我有點抗拒自己的基因，如果是我的基因生下的孩子，我就會覺得他一定要怎樣，會嚴格要求，但我不想讓孩子那麼辛苦，而且我的基因的小孩，一定是個壞蛋，如果沒有像我這樣子找對方向、中途轉好，那就會成為社會上的問題。」▲蕭敬騰想要領養小孩。（圖／向上科技教育基金會）難道不能藉由上學，讓自己的孩子進入正途嗎？然而老蕭卻表示，上學的開始就是學壞的一天，因此如果有下一代，決定要讓他自學。