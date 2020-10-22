零股交易比照當沖「證交稅」減半？黃天牧：先觀察3個月
零股交易比照當沖「證交稅」減半？黃天牧：先觀察3個月
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-10-22 19:06:10
台股盤中零股交易將於10月26日上線，國民黨立委賴士葆建議零股交易比照當沖降稅，也可以享有證交稅減半，以鼓勵小資族投資存股，提高成交量。對此，金管會主委黃天牧今（22）日表示「這不是我們決定」，但可以研究看看，等實施3個月後，再檢討交易量，如果真的有些有誘因要補足，再就證交所減半去推薦。
黃天牧今日赴立法院財委會備詢。賴士葆質詢時指出，目前零股交易占每日交易比重僅0.08%至0.1%，成交比重低，而當沖因有降稅誘因，每日成交比重超過30%。而目前台股除盤後零股交易之外，盤中零股交易也將於10月26日上路，他覺得零股交易讓錢不多的小資族，可以投資像台積電、大立光這些高價股，這是好政策，並建議比照當沖證交稅減半。黃天牧也同意賴士葆鼓勵小資族投資存股說法，但對於零股交易證交稅減半，黃天牧表示是不是實施一段時間過半年，再檢討交易量，如果真的有些誘因要補足，再就證交稅減少去推薦。不過，賴士葆覺得半年太久要求改3個月，黃天牧也同意依委員指示觀察3個月。此外，賴士葆也提到目前有些ETF（指數股票型基金）是結構型、類似期貨，應該放在期交所，而非證交所，黃天牧也坦言「這確實有討論過」，但因ETF仍是證交法規範的有價證券，期交所的是期貨商品，賴士葆仍認為有些ETF是連結到期貨，因此要金管會研究可行性，黃天牧最後也承諾會研究一下，一個月給答覆。