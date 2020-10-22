台灣為何變成共諜天堂？前參謀點明：馬英九情報休兵

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對此，黃澎孝稍早在臉書寫下，這兩天兩則看似無關的新聞，透露出台灣幾成中國共諜的天堂。首先，美國太平洋司令部最新一期的期刊Forum，已描述中共不但已在台灣島內發展了一個完整的滲透網絡，他們與在台灣的24名商界、媒體和半官方代表建立廣泛聯系，且至少有22個親中組織和政黨，將中共網絡擴展到實體、大陸台商和台灣新聞領域。
而軍情局退役上校張超然、周天慈與退役少將岳志忠，因涉嫌自2013年至2017年間，分別引薦特定人士及交付情報給中國國安人員，遭台北地檢署檢察官，指揮調查局國安站搜索及約談到案。其中，退役上校張超然則被認為「涉犯重罪且有串滅證及逃亡之虞」，獲法院裁定，依違反國家情報工作法收押禁見。顯示出檢調移送的事證相當具體。
這讓更多國人質疑，到底是怎麼搞的？台灣怎麼變成了「共諜天堂」？甚至於，連我們的軍情局都被中共滲透了嗎?事實上，就以這次涉案的岳志忠少將而言；他曾經潛伏北京兩年，並長期擔任軍情局香港站站長，在第一線為我情戰工作冒險犯難！怎麼會在退休多年後，牽涉進共諜案中呢?
更令人憂心的是，軍情單位的成員，普遍都有「近親繁殖」的傾向，這本是為了避免情報單位受到敵人滲透，而特有的進用人員的特殊安排；但是，以岳志忠為例，不但他的妻子是軍情上校退伍，他們的子女據說也都在該局服務。
黃澎孝質疑，這三位退役將校的涉案時間是在2013到2017，怎麼剛好就是馬英九當政期間呢?我們仔細爬梳回顧一下，就會赫然發現：馬英九執政期間，他不但在外交戰線上，主張「兩岸休兵」，在僑務工作上，也片面主張「兩岸休兵」，甚至於在大陸工作上，他更採取「情戰休兵」，不但停止了對大陸的 情報派遣，而且還大幅度的刪減情報預算⋯⋯
黃澎孝分析，一向長於「當面說好話，背後下毒手」的中共，不但不隨馬英九起舞，反而利用「大三通」，以及馬政府的片面「自廢武功」，而對台加緊滲透的腳步，派遣了大量的共諜，到台灣來展開他們全方位的諜報網絡建設。以致於國安單位曾估計，中共在台大約已有5000名間諜。而且中共還特別加強對我國軍各軍種各單位的滲透工作。致使部份惑於「一個中國」、「兩岸ㄧ家親」的國安情報人員，敵我不分，心防摧毀殆盡⋯⋯最終導致「晚節不保」!
黃澎孝說，根據國安單位統計，從2002年至2017年，台灣的共諜案有60件，如以2008年馬英九執政為基準，之前八年只有18件；馬執政期間則有42件，共諜案數量為馬執政前的兩到三倍。
新聞來源為Newtalk 新頭殼