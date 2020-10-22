影／臺中農改場24日開放　變身網紅打卡熱點

臺中區農業改良場24日將在場區辦理「新農業心生活~循環再生 永續創生」農業科技研發推廣成果暨開放日活動，場長李紅曦今（22）日說，活動以循環農業為主軸，精心規劃4大活動區共11項活動，歡迎農業界及民眾攜家參觀體驗。

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▲場區內的多品系的百香果果實纍纍，顯現出研發成果。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.22）

× ▲場區內的多品系的百香果果實纍纍，顯現出研發成果。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.22）

李紅曦表示，活動精心規劃「主題區」、「舞臺區」、「展售區」及「樂活區」4大活動區，精彩內容包括：最新穎的研發成果、最創意的循環資材應用花藝展示、最好買的農特產與田媽媽產品展售、最好拍的稻稈裝置藝術與繽紛花田等11項。

▲場長李紅曦說，24日開放日活動，臺中農改場與大家不見不散喔。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.22）

× ▲場長李紅曦說，24日開放日活動，臺中農改場與大家不見不散喔。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.22）

主題區活動包含：進入該場區右側映入眼簾的稻草與牧草裝置藝術、綜合大樓呈現百香果綠廊棚架與魚菜共生系統共17項研發推廣成果、農會家政班利用循環資材與花材創作38項的花藝作品、農村生態旅遊團體專人解說的遊程資訊與綠色生態旅遊的產品展示，以及在試驗田有網美最愛的彩虹造型繽紛花田。

▲開放日當天有網紅網美最愛的彩虹造型繽紛花田可供拍照。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.22）

× ▲開放日當天有網紅網美最愛的彩虹造型繽紛花田可供拍照。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.22）

舞台區則是由轄區最熱情的青農樂團表演並分享好物，另包括有趣而寓教於樂的氣泡飲料、葉脈書籤與土壤明信片親子DIY活動；展售區-好逛、農產品好吃又好買，由轄區農會、青農、技轉廠商及田媽媽展售共90個特色農產品攤位。樂活區除了安排農民學院學員與青農回娘家敘舊與學習充電外，亦與農友社會福利基金會合辦「2020兒童寫生繪畫競賽」，另也開放有機可循全場巡禮，集滿6個紀念章領取小型植栽1盆。

臺中農改場走過118年的歲月，以延續科技興農之優良精神，特別整理舊有空間修建為場史暨成果展示館，陳列場史文物及研發成果，除方便各界參訪，並有利外界瞭解該場研發成果與發展歷程，展示館將在24日進行揭牌儀式，李紅曦說，透過一年一度的農業科技研發推廣成果暨開放日活動，展現該場長期蓄積的研發能量及創新推廣成果。