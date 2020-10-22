梵中延簽主教任命協議2年 外交部：未涉外交與政治事務
梵中延簽主教任命協議2年 外交部：未涉外交與政治事務
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-22 19:36:26
中國外交部發言人趙立堅今（22）日宣布，中國將延長「梵中主教任命臨時協議」2年。外交部對此表示，根據我方掌握資訊，梵中雙方並未就主教任命協議重新簽約，而是就原協議延長；而我國政府對梵中主教任命臨時協議」的立場沒有改變，台灣希望該協議有助改善中國日益嚴重的宗教自由問題。
梵蒂岡政府日前宣稱有意將2年前與北京簽署的「梵中主教任命臨時協議」續簽2年，並指出此項決議與政治無關，純粹是為了顧及在中國的羅馬天主教徒；而今日大陸外交部證實，中國政府為保兩國之間情誼，經友好協商後確定延長該協議。外交部表示，梵蒂岡曾多次對外公開表示「梵中主教任命臨時協議」在處理教務議題，不會觸及外交或政治事務，我方高度重視教廷這項莊嚴承諾，也就本案與教廷密切聯繫，表達我方立場，我國政府對「梵中主教任命臨時協議」的立場也沒有改變。
外交部指出，近來中國政府迫害教會的手段變本加厲，中國的宗教自由及人權狀況持續惡化，不願被中共控制的天主教徒遭遇更多的壓迫；許多主教被強制要求加入中共控制的愛國會，所謂宗教「中國化」變成「國家化」甚或「中共化」，在黨領導一切的情況下，中國教友信仰的良心面臨嚴重威脅。而台灣作為充分尊重宗教自由的國家，希望該協議有助改善中國日益嚴重的宗教自由問題。外交部說，將密切觀察相關情勢發展，並持續推動與教廷及天主教會的合作，共同捍衛宗教自由的核心價值，同時也將對因信仰而受迫害的弱勢提供協助，並持續深化我國與梵蒂岡基於共同理念的長久邦誼。