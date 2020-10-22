新北耶誕城卡司公布！高爾宣、9m88都來了

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初次登上新北歡樂耶誕城舞台的告五人樂團，早在前幾年觀看巨星耶誕演唱會轉播時，就很期待能到現場與大家同樂，所以今年收到演出邀約後超級興奮，誓言會卯足全力準備！為了要給大家一個難忘的夜晚，告五人透露這次演出將會設計耶誕氛圍的小巧思，「引領大家進入黑夜，仰望星月與所有人一同合唱」，讓現場觀眾感受暖暖的耶誕氣氛，也向瓜粉們溫情喊話：「親愛的哈瓜，一個人過耶誕節，不如來新北歡樂耶誕城，和我們一起溫暖整個冬天。」
今年在金曲典禮上，以一襲亮橘禮服驚豔紅毯的9m88，整體造型大獲網友好評，更被造型評審選為紅毯5美，她將以怎樣的造型出現在巨星耶誕演唱會？讓人不禁期待。9m88神秘表示，目前規劃「活潑與帥氣兼具的造型」，要觀眾們拭目以待，看到每年巨星耶誕演唱會的盛況，都熱鬧得像是大型戶外KTV，這讓從沒在耶誕城演出的9m88非常期待當天與觀眾的互動，也計劃在演唱會帶來曲風較為輕快的歌曲，給民眾一個輕鬆歡愉的夜晚。
2度登上耶誕城舞台的高爾宣，已經學會調適演出時的壓力，「今年就是要好好享受舞台」，現在也正積極為耶誕城演唱會籌備中，希望有機會可以帶DJ跟鼓手一起演出，表演曲目當然也包含大家喜歡的招牌歌曲，高爾宣謝謝粉絲一路相挺，他感性地說：「當我粉絲其實蠻辛苦的，還要被酸民罵，雖然一路上很多波折，但很多粉絲還是都選擇相信我、支持我，真的很謝謝他們。」