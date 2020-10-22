Red Velvet成員Irene「羞辱人20分鐘」　認了大頭症道歉

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造型師還說，該位藝人的風評在業界不是祕密，所以與她見面前已做足心理準備，沒想到還是被糟蹋，自己只能站在「這情緒不穩的瘋子面前」原地不動，就算不斷解釋、請求原諒，對方都聽不進去，造型師感嘆：「我在這個圈子15年了，什麼樣的人我都遇過，我認為我身子已經夠軟，沒想到卻不是這樣。」
造型師透露在陌生房間的20分鐘裡，度秒如年猶如待在地獄，指該位藝人除了她，對周遭的人都很不滿，最後造型師不堪攻擊落淚，不懂為何要被羞辱。她表示選擇說出來，是希望得到該位藝人的道歉，並透露全程都有錄音，文末更寫下「psycho」、「monster」；因該兩個標記正是Red Velvet以及分隊的作品名，讓外界聯想「耍大牌女星」就是Irene跟瑟琪。
網友指出，該則發文按讚者包含「SM娛樂」其他藝人的造型師，以及曾跟旗下藝人合作過的導演與編輯，種種舉動讓全網認定，Red Velvet成員與此事脫不了關係，Irene、瑟琪名字因此登上熱搜；Irene晚間突然在IG上傳黑色圖片，承認就是該造型師指的當事人，表示自己愚蠢的言行，造成對方心理創傷，對此感到非常抱歉。
Irene還表示，出道至今是靠著許多人的幫助，才有現今的地位與成就，但現在因為不成熟的行為，害很多人受傷，自己非常後悔，也深刻反省中，並再次體會到工作人員的珍貴，發誓相同狀況不會再發生，對粉絲以及因此事感到困擾的周遭人道歉。而「SM娛樂」也發聲明，表示Irene已跟被害者見面道歉，覺得藝人行為公司也有責任，保證未來不會再有類似事情發生。