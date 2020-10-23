美大選最終辯論今登場 川普料緊咬電郵門猛攻拜登
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-23 06:56:27
2020 美國總統候選人最後一場電視辯論會，將在台灣時間週五（ 23 日）早上 9 點，於田納西州納什維爾的貝爾蒙特大學舉行，由現任總統川普再度迎戰民主黨對手拜登，外界高度矚目本次 2 人會擦出什麼樣的火花，適逢拜登父子爆出電郵門醜聞，此事料將成為川普猛攻拜登的重點之一。
綜合外媒報導，川普目前民調仍處於落後狀態，終場辯論將是川普扭轉頹勢的機會，整場辯論長達 90 分鐘，雙方將就應對新冠疫情、家庭議題、種族問題、氣候變化、國家安全和領導力等 6 個議題進行討論，每位候選人在各議題都有 2 分鐘的發言時間，然後進入公開辯論；在 2 分鐘的期間，對手麥克風會暫時被關靜音，防止首次辯論的亂象再度發生。部分美國選民已提前投完票，而川普的民調支持度仍落後中，在《紐約郵報》爆出拜登兒子與中國生意往來的爭議郵件後，很可能會被川普拿來在辯論中大力抨擊。不過分析指出，雖然看似抓住對手把柄，但若川普言行過度誇張，恐怕反而會激出更多對拜登的支持票，而且疫情當前，不分黨派的選民應該都希望看到川普展現正向領導國家的能力，凸顯與拜登的政策對比，如稅賦增減與經濟成長的關聯，而非針對拜登父子過度攻擊。除了辯論，雙方陣營也抓住選前的黃金時間前往各州造勢，川普到關鍵搖擺州-賓州和北卡州拉票，前總統歐巴馬 21 日則現身賓州替拜登助選，痛批川普罔顧對國家的職責，新冠病毒防疫失當，不適任美國總統一職。