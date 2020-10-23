若美軍重新駐台協防 卜睿哲：可能導致美中斷交
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-23 07:44:08
美國國務院近日又再批准對台 3 項軍售，總價折合新台幣高達 519 億 5898 萬元，再度引發北京不滿，揚言反擊。美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）22 日出席線上研討會時表示，若美軍駐紮台灣，不排除北京將認定美國破壞雙方建交原則，而要求中止與美國的外交關係。
華府智庫戰略暨國際研究中心（ CSIS ） 22 日舉行研討會，邀來數位美中台關係專家討論，當節目末段有聽眾問到美軍駐紮台灣的可能性時，卜睿哲表示，隨著共軍現代化與加強對台軍事壓力，台灣也須提升軍事實力，要能在衝突發生後堅持至少數週或數月，直到美軍抵達，而非只是一味依賴美國的保護，不再考慮投資防衛或提高後備能量。卜睿哲並聲稱，1950 年代韓戰期間，美國曾派軍隊駐紮台灣，但在中共上世紀 70 年代與美國關係正常化後，作為雙方建交條件之一，美國已無在台駐紮部隊，若現在又重新部署軍隊協防，可能會讓北京當局感受到巨大壓力，進而提出暫停或取消外交關係的要求。
負責主持研討會的CSIS高級副總裁格林（ Michael Green ）則認為，中國對台灣的威脅主要在灰色地帶，而非直接攻擊，乃是以經貿、外交等手段威嚇，所以美國重新在台灣駐軍並無太多助益，也不容易獲得其他國家支持。