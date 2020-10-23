NBA／神勇詹皇2K能力值再度登頂 MVP字母哥緊隨其後
NBA／神勇詹皇2K能力值再度登頂 MVP字母哥緊隨其後
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-23 08:05:24｜update2020-10-23 08:08:04
熱門遊戲《NBA 2K》今天公布了2K 21的球員能力值，其中剛剛帶隊奪冠的湖人球星「詹皇」LeBron James再度登頂，個人能力值為98，為所有人之中最高。
James從出道以來就一直是聯盟中最備受矚目的球員，2006年他的能力值首度來到過97，2014年更是首度的來到了99的頂峰，2014年雖然曾短暫的掉到了94，可這是因為該能最高就只有94。而不只是James，湖人「二把手」Anthony Davis也來到96，新科MVP得主Giannis Antetokounmpo高達97，而達拉斯獨行俠新星Luka Doncic則是有94分。後起之秀全面崛起，不過老牌球星們也還是在聯盟中佔有一席之地，火箭「大鬍子」James Harden為96分，勇士隊超級射手Stephen Curry有95分，拓荒者「一哥」Damian Liallrd也有95分。