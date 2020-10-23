NBA／自身經歷？歐尼爾：快艇得把PG交易走讓Kawhi當老大
NBA／自身經歷？歐尼爾：快艇得把PG交易走讓Kawhi當老大
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-23 08:51:47｜update2020-10-23 08:53:49
洛杉磯快艇本季在和湖人的同城競爭中，再度相形失色，為了拿到隊史首冠，他們今年季後勢必得做出調整，而退役後成為名嘴的超級中鋒「鯊魚」Shaquille O'Neal則是為他們提供建議，他認為應該要將Paul George給交易出去。
快艇去年得到Kawhi Leonard和George兩大球星時，外界都認為「宇宙艇」即將奪冠，不過沒想到他們卻在季後賽「翻船」，次輪被丹佛金塊給爆冷淘汰，後續更爆出球隊內部有人不滿球星的特別待遇，總教練Doc Rivers也因此去職。快艇季後面臨球隊主力球員合約到期的問題，要想提升陣容並不容易，不過O'Neal表示球隊應該把George送走，並且換回一些好用的團隊型球員，確立以Leonard領軍打造一支球隊。
「你必須使用George來吸引2名優秀且穩定球員，因為我需要Kawhi成為球隊一哥。」O'Neal認為Leonard在暴龍已經證明他就是那個可以帶隊奪冠的人，但現在卻有其他人出來爭領導權，這對於球隊有不良影響。O'Neal過去在湖人效力時，曾經因為和Kobe Bryant兩人爭奪隊內頭號球星之位，最終內鬨、並導致湖人王朝的瓦解，現在他可能在快艇身上看到自身曾經的經歷。